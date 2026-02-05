Il tour italiano 2026 dei Kings of Convenience

Share This Article
I Kings of Convenience si esibiranno dal vivo quest’anno in Italia.
Il duo norvegese formato da Erlend Øye ed Eirik Glambek Bøe resta una delle realtà più riconoscibili e amate dell’indie pop europeo, capace come poche di trasformare l’intimità in un gesto condiviso. Canzoni costruite su armonie vocali, chitarre acustiche e sottrazione, che nel tempo hanno definito un linguaggio tanto fragile quanto resistentissimo.
Per questo tour, i Kings of Convenience si presentano con un trio d’archi (viola, violoncello e contrabbasso), un ampliamento naturale della loro grammatica: arrangiamenti più ampi, ma sempre fedeli a una scrittura che lavora sottopelle, senza mai diventare decorativa.
Queste le date:
26 luglio, Monforte d’Alba (CN) – Monfortinjazz
28 luglio, Argenta (FE) – Ferrara Sotto Le Stelle
29 luglio, Gardone Riviera (BS) – Tener-a-mente
31 luglio, Camigliatello Silano – Be Alternative Festival
2 agosto, Tindari (ME) – Teatro Greco di Tindari