Menu

Dopo sette anni tornano i Broken Social Scene

Redazione

Share This Article
Share Post

“I Broken Social Scene spaccano. Sempre e comunque”: era chiara Eloisa Franchi recensendo un live nel 2010 della band canadese. Ma anche il mitico M&R, recensore unico e doppio, che – a proposito del capolavoro “You Forgot It In People” (2002) – scriveva al tempo: “riescono in un’ora scarsa di musica a riprendere le fila dell’indie rock americano del passato recente, dai Sonic Youth ai Dinosaur Jr innanzitutto, coniugandola con la vocazione agli esperimenti e ai suoni stratificati dei My Bloody Valentine di Kevin Shields e a certe atmosfere suadenti dei primi avventurosi dischi di post rock”. Insomma, il valore dei Broken Social Scene non lo scopriamo certo ora e forse la loro influenza su quello che sono stati i due decenni che ci hanno preceduto è sottostimata.

Per farci ricordare di loro, i Broken Social Scene torneranno con un nuovo album, “Remember The Humans”, in arrivo l’8 maggio per Arts & Crafts. Il collettivo di Toronto torna così in studio a quasi dieci anni dall’ultimo lavoro sulla lunga distanza: il precedente disco, “Hug of Thunder”, risale infatti al 2017 (ma nel 2019 avevano pubblicato un paio di EP,  “Let’s Try The After – Vol 1” e  “Let’s Try The After – Vol 2”).

Questo nuovo progetto segna anche la ritrovata collaborazione con il produttore David Newfeld, già al fianco della band in due album simbolo della loro carriera, appunto “You Forgot It in People” e l’omonimo “Broken Social Scene” (2005). A introdurre l’uscita c’è il singolo “Not Around Anymore”, accompagnato da un video ufficiale diretto da Jordan D. Allen, Rachel MacLean e Kevin Drew, disponibile qui sotto.

Articoli Correlati:

I Broken Social Scene tornano con un nuovo EP

KALPORZ PLAYLIST MARCH 2017

0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010