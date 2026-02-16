BNYX coinvolge Kid Cudi per interpretare i Röyksopp

Share This Article
La rubrica #Coverworld è nata proprio per il tipo di rifacimento di cui vi parliamo oggi: canzoni che vengono reinterpretate per far nascere qualcosa di nuovo oppure vengono “citate”, decostruite e ricostruite. Chiaramente, attraverso un ottimo lavoro.
A quest’ultima categoria appartiene “EVERYWHERE I GO (REMIND ME)” di BNYX, che riprende il giro di accordi e il ritornello di “Remind Me” dei Röyksopp (tratta dall’esordio capolavoro dei norvegesi, “Melody A.M.”, del 2001) ma amplifica il tono malinconico con la voce speciale di Kid Cudi.
La firma è appunto quella di BNYX, uno dei beatmaker più richiesti dell’hip-hop, autore di successi per artisti del calibro di Drake, Nicki Minaj, Travis Scott, Playboi Carti e molti altri.
Il risultato è un qualcosa decisamente del presente ma che ha in sé un dna del passato.
(Paolo Bardelli)