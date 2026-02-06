American Football: tour mondiale e una data italiana

Le band del Midwest torna dal vivo con un tour mondiale tra Nord America ed Europa. Unica tappa italiana il 19 giugno all’Alcatraz di Milano. Chiuso il capitolo celebrativo di LP1, la band inaugura con questi concerti una nuova fase artistica, segnando un atteso ritorno sulle scene internazionali. Per rispondere alle indimidazioni e alla violenza dilagante provocate negli Stati Uniti dall’ICE, gli American Football in collaborazione con PLUS1 doneranno 1 euro per ogni biglietto venduto del tour a Safe Passage International e a The Illinois Coalition for Immigration & Refugee Rights: due organizzazioni che si occupano di diritti degli immigrati e nel supporto a deportati.



Info: https://www.americanfootballmusic.com/tour

Biglietti già in vendita su Ticketone al prezzo di 44 euro comprese commissioni: qui il link.