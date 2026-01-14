Indi(e)pendenze meets Kalporz – Dicembre 2025

#Podcast

Cominciamo l’anno nuovo alla grandissima scoprendo gli award del sito, con la partecipazione di una storica penna come Nicola Guerra, che ci regala suggestioni dal Brasile, dalla Colombia e gli highlights dell’ultima edizione di Le Guess Who. Ascolteremo inoltre gli ultimi dischi di Little Simz, da Questo Spacca!, Melody’s Echo Chamber e Sharp Pins – questi ultimi attesi in tour in Italia a fine febbraio.

Di seguito la tracklist di puntata: tutti i brani sono datati 2025 eccetto White Fence (2019) e Caxtrinho e Roge (2024).

LITTLE SIMZ – Young (AWAL)

ROGE – 100% Samba (Diamond West Records)

PEKI MOMES – Masmavi (Mocambo Records)

SMERZ – You Got Time And I Got Money (Escho)

NYRON HIGOR – São Só Palavras (feat. Bruno Berle & Alici) (Far Out Recordings)

MELODY’S ECHO CHAMBER – Eyes Closed (Domino)

LIDO PIMIENTA – Busca La Luz (Anti-)

SHARP PINS – Queen Of Globes And Mirrors (Perennial/K)

WHITE FENCE – Forever Chained (Drag City)

ORUA – Marejar (K)

CAXTRINHO – Samba Errado (Intercommunal Music)

ZE IBARRA – Infinito Em Nos (Mr Bongo)