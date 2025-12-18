Menu

Nicola Guerra Awards 2025

Nicola Guerra

Tanto Brasile quest’anno…

…Che avrei vissuto volentieri in costume.
Il solito rock’n’roll che non ci fa risucchiare dai buchi neri.
Il mondo che si sgretola, la certezza che la musica (dal mondo) lo potrebbe riassestare.
Viviamo davvero, come dice Saba Alizâdeh, “nel tempio della speranza”.

1. Zé Ibarra, “AFIM” (Mr Bongo)

La voce solista dei Bala Desejo. Tradizione brasilera con arrangiamenti mozzafiato.

2. Oruã, “Slacker” (K)

Brasile in salsa wave.

3. Nyron Higor, “Nyron Higor” (Far Out Recordings)

Un folk malinconico e tanto contemporaneo.

4. Ela Minus, “Día” (Domino)

La Colombia che balla.

5. Masma Dream World, “Please Come To Me” (The Control Group)

Viaggio al centro di un buco nero.

6. The Sharp Pins, “Radio DDR” (K/Perennial)

Altra Big Star da seguire.

7. mclusky, “The World Is Still Here And So Are We” (Ipecac)

Sempre più bisogno di badilate sui denti.

8. Saba Alizâdeh, “Temple of Hope” (30M Records)

Sempre più bisogno di speranza.

9. Radioactivity, “Time Won’t Bring Me Down” (Dirtnap/Wild Honey Records)

Bello tornare quando si ha qualcosa da dire.

10. Maurice Louca, “Barĩy (Fera) برٌِي” (Simsara Records)

Il mondo muove il culo a suon di macarena, io perso nel Cairo.

Altri 15 album bellissimi

Bee Bee Sea – Stanzini Can Be Allright (Wild Honey Records)
Sessa – Pequena Vertigem De Amor (Mexican Summer)
The Dwarfs of East Agouza – Sasquatch Landslide (Nawa Recordings)
SANAM – Sametou Sawtan (Constellation Records)
Lucrecia Dalt – A Danger To Ourselves (RVNG Intl.)

Superchunk – Songs In The Key Of Yikes (Merge)
Nadah El Shazly = ندى الشاذلي* – Laini Tani (One Little Indipendent)
Sandy Chamoun, Anthony Sahyoun, Jad Atoui – Ghadr – غدر (Ruptured Records)
Kara-Lis Coverdale – From Where You Came (Smalltown Supersound)
Nazar – Demilitarize (Hyperdub)

Monde UFO – Flamingo Tower (Fire)
Los Pirañas – Una Oportunidad Mas De Triunfar En La Vida (Glitterbeat)
Panda Bear – Sinister Grift (Domino)
Nell Smith – Anxious (Bella Union)
The Tubs – Cotton Crown (Trouble In Mind)

