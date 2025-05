STEREOLAB, “Instant Holograms On Metal Film” (Warp, 2025)

D’un même coeur d’une même force

Nos intentions sont envoyées à l’univers

(“Le Coeur Et La Force”)

Una band mai del tutto ferma

Gli Stereolab sono finalmente tornati con il primo album in studio dopo quindici anni. Instant Holograms On Metal Film esce per l’etichetta della band Duophonic UHF Disks e la mitica Warp Records. Le dodici canzoni più intro portano la firma dei titolari e fondatori Laetitia Sadier e Tim Gane, eseguite dall’ex-coppia con l’aiuto di Andy Ramsay, Joe Watson e Xavi Muñoz, che compongono l’attuale formazione del gruppo dal vivo.

Tutto prende forma lo scorso 2 aprile 2025, quando alcuni fan della band hanno ricevuto un pacco con dell’“unsolicited Stereolab material”, recanti all’interno il 7“ del brano ”Aerial Troubles”. Nel 2019 la band aveva pubblicato edizioni ampliate e rimasterizzate dei sette album ufficiali, in concomitanza con la prima esibizione dal vivo dopo nove anni. Da lì si sono susseguiti tour, nel rispetto degli impegni di Gane e Sadier, ampliando inoltre il catalogo con le raccolte Electrically Possessed [Switched On Vol 4] nel 2021 e a stretto giro Pulse Of The Early Brain [Switched On Vol 5].

Visionari e magnetici come negli anni novanta

Il disco ha una opener in stile Warp, con l’intelligence techno à la Plaid di “Mystical Plosives”, per poi partire in quel loro beat caratteristico unito a sensazioni exotica e funk morbido nella citata “Aerial Troubles”. Leggendo i titoli si può carpire il mood impegnato e di denuncia sociale che permea l’album e che si fa forte in “Melodie Is A Wound”, con liriche inequivocabili, “Cultivate ignorance and hate/The goal is to manipulate/Heavy hands to intimidate/Snuffout the very idea of clarity/Strangle your longing for truth and trust“. Spazio nel finale a una jam ballabile e krauta, a esorcizzare il messaggio cupo del brano.

“Immortal Hands” tratta il folk alla maniera degli Air, dove “Electrified Teenybop!” indugia su atmosfere elettroniche da soundtrack; “Vermona F Transistor” ci porta ai tempi di Dots And Loops, tra fiati trascinanti e vbrazioni carioca. “Transmuted Matter” si candida come “Aerial Troubles” a essere un highlight del lotto: puri Stereolab, visionari e magnetici, con una Sadier irresistibile e Tim Gane alla chitarra a regalare intarsi preziosi. La successiva “Esemplastic Creeping Eruption” osa anche di più in ruvidezza, con un deciso quattro quarti di batteria, synth floydiani e l’impressione che dal vivo possa regalare ulteriori emozioni.

La sequenza di pezzi finali è più di maniera, eppure mai stucchevole o noiosa: ogni composizione ha le sue peculiarità e il marchio unico degli Stereolab, che cambiando formula rimangono sempre uguali nella loro originalità, eleganza e visione di una musica “totale” (le due versioni di If You Remember I Forgot How To Dream). Chiedono all’ascoltatore un’ora del suo tempo, abbracciandolo, non di meno incuriosendolo.

A Holograms On Metal Film collaborano Cooper Crain e Rob Frye dei Bitchin Bajas, il primo anche in veste di produttore, il cornettista Ben LaMar Gay (fiore all’occhiello del roster di International Anthem), Holger Zapf (Cavern Of Anti-Matter), Marie Merlet e Molly Hansen Read. Due date estive per la band, che ascoltato l’album vi consigliamo di non perdere: martedì 10 Giugno a Ferrara Sotto le Stelle e venerdì 11 Luglio al Siren Festival di Cagliari.

74/100

Foto di Joe Dilworth, cortesia dell’ufficio stampa Spin!Go