L’agenda dei Live della settimana (#51, 2025)

Martedì 23 Dicembre – PUTAN CLUB, Bircock, Lamezia Terme (CZ)

Il duo franco-italiano François Cambuzat e Gianna Greco (voci, chitarre, basso & computer) torna dal vivo in Italia con il suo set chiassoso e di resistenza. Presentano l’ultimo lavoro Filles D’Octobre, che Antonio Bacciocchi descrive così sul suo blog: “Drum machine, chitarra, basso, distorsione, tutto è estremo, riduttivo definirlo noise, siamo oltre. Ci sono echi post punk che arrivano da chi a suo tempo aveva incominciato a prendere a mazzate il suono più ovvio: Killing Joke, Public Image LTD, Theatre Of Hate. Ma anche riferimenti al tribalismo sperimentato nelle varie esperienze africane della band, industrial, pura e semplice attitudine punk.” Ingresso gratuito. Date in settimana anche a Reggio Calabria, Potenza, Frosinone e Arezzo.

Venerdì 26 Dicembre – THE ORIGINALS, Hiroshima Mon Amour, Torino

Il collettivo che unisce Africa Unite e The Bluebeaters presenta il primo singolo originale, intitolato “No! (No, No, No, No)”, un brano reggae che affronta temi legati all’attuale situazione geopolitica. Il bilancio del primo tour di The Originals è stato talmente positivo per numeri e gradimento interno al gruppo che si è pensato di far evolvere il progetto in una serata più allargata. Le due date annunciate (l’altra è al Circolo Magnolia di Milano il 5 Gennaio) non saranno semplici concerti, ma serate evento, dj Piddu è previsto all’Hiroshima Mon Amour con un set di calypso, original ska, rocksteady e early reggae mentre dj Ciappo sarà al Magnolia con le sue selezioni che mischiano il punk alla musica reggae; il live show porterà in scena il meglio del repertorio delle due formazioni originarie con l’aggiunta del nuovo singolo; si termina poi con il Dub Clash, un confronto sonoro tra Madaski e Paolo Baldini che si sfideranno a colpi di dub. Biglietti a questo link.

Venerdì 26 Dicembre/Domenica 28 Dicembre – BETH ORTON + GINEVRA DI MARCO, Chiesa Santa Maria La Nova, Napoli

Dal 26 al 29 dicembre il Complesso monumentale di Santa Maria la Nova, in piazza Santa Maria la Nova 44 Napoli, ospita la terza edizione di “Racconti al femminile”, la rassegna gratuita che esplora e celebra i nuovi linguaggi sonori plasmati dalle donne. Dopo il successo degli anni scorsi, con l’alternanza sul palco di nomi quali Nada, Cristina Donà, Amalia Gré, Ebbanesis, Fatoumata Diawara, Wallis Bird, “Racconti al femminile” consolida la propria missione: dare voce a storie, emozioni e messaggi di resistenza e bellezza attraverso l’arte delle donne, intrecciando la potenza della parola con l’universalità della melodia. Prima ospite è Beth Orton, con la sua poetica fusione di folk ed elettronica a creare un’atmosfera intima e ipnotica; il 27 dicembre la jazzista Ada Montellanico per concerto sospeso tra ricerca armonica e pura poesia; il 28 dicembre Ginevra Di Marco, storica voce del C.S.I. per una miscela potente di vitalità rock, tradizione popolare e impegno civile; infine il 29 dicembre Indra Rios-Moore, vocalist newyorkese che offre un mix di jazz, soul e spiritualità. Ingresso su prenotazione a questo link.

Sabato 27 Dicembre – ZEN CIRCUS, Mamamia, Senigallia (AN)

Partito il tour di presentazione de “Il Male”, il nuovo album dei The Zen Circus, pubblicato lo scorso 26 settembre, che, oltre al tutto esaurito delle due date raddoppiate di Padova e Bologna, ora aggiunge i nuovi sold out di Milano, Roma e Perugia. Un risultato che testimonia l’entusiasmo crescente per un disco che ha debuttato, nella settimana di uscita, al 2° posto della classifica FIMI dei dischi fisici più venduti in Italia e al 4° posto nella classifica generale che raccoglie le vendite fisiche e digitali. Undici tracce per uno dei loro lavori più crudi e diretti: in un presente dominato dall’apparenza che offre risposte facili e poche domande e che ci spinge a nascondere il nostro lato oscuro dietro un’immagine tanto perfetta quanto falsa da proporre al mondo, si profila un futuro in cui frustrazione, rabbia e odio rischiano di diventare la norma nei rapporti e nella vita quotidiana. Il tour vedrà sul palco Appino, Ufo e Karim Qqru accompagnati dai sodali Francesco “Maestro” Pellegrini e Fabrizio “Geometra” Pagni. Biglietti su Dice.

Sabato 27 Dicembre – POPULOUS + ARTEFATTA, Castello Volante, Corigliano d’Otranto (LE)

Fuck Normality Christmas è la versione invernale dell’omonimo appuntamento dedicato a musica elettronica e arti visive. L’edizione di dicembre prende vita nel Castello Volante, una delle location più suggestive del Salento, che per una notte vibrerà di suoni e immagini trasformandosi nel cuore pulsante dell’elettronica: sono infatti attesi nomi del calibro di Populous forte del nuovo album “Isla Diferente” (2025), nato a Lanzarote e pubblicato dalla sua label Latinambient, che intreccia ambient minimale, pulsazioni latine e atmosfere vulcaniche; il dj set di Mantis, con una visione sonora che ha già attraversato festival e club di rilievo quali Spring Attitude, Santarcangelo Festival, Roma Pride, Amsterdam Canal Parade. Inoltre si esibiranno: in dj set Bluemarina, esplorando le connessioni tra elettronica contemporanea e i suoni del mare; Artefatta, moniker della cantautrice alt-pop Francesca Marchetti (classe 2002). Visual e installazioni a cura di Fresh Rucola e Chora. Prevendita attiva su Xceed a partire da 17 Euro.

Sabato 27 Dicembre + Domenica 28 Dicembre – VALENTINA MAGALETTI + LOEFAH, Castello Del Malconsiglio, Miglionico (MA)

Il secondo weekend di Open Sound Festival propone per sabato 27 il live della batterista più in vista della scena sperimentale degli ultimi anni, Valentina Magaletti, che ha rivoluzionato il ruolo in contesti elettronici innovativi con un percorso che l’ha portata dall’underground più sotterraneo ai palchi di tutto il mondo. Con uno dei suoi djset che trasudano di notti infinite passate sul dancefloor, è la volta poi di Ortensio per Open Sound invites CRX Festival,di cui è stage manager e resident dj. Chiude una delle voci più influenti dell’elettronica contemporanea, upsammy: dalle residenze su NTS Radio e al Garage Noord di Amsterdam, una producer capace di attraversare l’elettronica più trippy e le dimensioni più sperimentali di drum and bass e techno. Domenica 28 dicembre è tempo di BASS CONSPIRANCY, serata finale del festival curata da Fayda.exe, giovane collettivo multidisciplinare lucano tra i più interessanti del Sud Italia. Da qui trae ispirazione anche la performance originale OSA, firmata Studio Gleba con Alioscia Bisceglia dei Casino Royale: sample musicali della tradizione medievale lucana si mixano con feedback no input e sequenze dubstep in un intreccio tra ricerca storica, suono e immaginario contadino. Poi, il set di Atra Bilis fa risuonare le sue vibrazioni cupe e i suoi bassi martellanti, fino all’imperdibile closing act del festival, Loefah, uno dei padri della dubstep nonché tra gli ultimi veri pionieri della dance britannica, che chiuderà il sipario su Open Sound con le sue inconfondibili atmosfere minimali e oscure. Biglietti su Dice.

Foto Zen Circus: Ilaria Magliocchetti Lombi