Piero Merola Awards 2025

Piero Merola

50 albums

  1. Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
  2. Rosalia – Lux
  3. Oklou – choke enough
  4. Billy Woods – GOLLIWOG
  5. Nourished By Time – The Passionate Ones
  6. Los Thuthanaka – Los Thuthanaka
  7. Smerz – Big city life
  8. Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko – Гільдеґарда
  9. Blood orange – Essex Honey
  10. Earl Sweatshirt – Live Laugh Love
  11. Clipse – Let God Sort Em Out
  12. Dijon – Baby
  13. aya – hexed
  14. james K – Friend
  15. FKA twigs – EUSEXUA
  16. Geese – Getting Killed
  17. Oneohtrix Point Never – Tranquilizer
  18. Addison Rae – Addison
  19. Jim Legxacy – Black British Music
  20. Ethel Cain – Perverts
  21. Joanne Robertson – Blurrr
  22. Little Simz – Lotus
  23. PinkPantheress – Fancy That
  24. Sudan Archives – The BPM
  25. MIKE – Showbiz!
  26. Nick León – A Tropical Entropy
  27. Turnstile – Never Enough
  28. John Glacier – Like a Ribbon
  29. Barker – Stochastic Drift
  30. Djrum – Under Tangled Silence
  31. Titanic – HAGEN
  32. Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
  33. Amaarae – Black Star
  34. Deftones – private music
  35. Wednesday – Bleeds
  36. Saya Gray – Saya
  37. Lucrecia Dalt – A Danger to Ourselves
  38. KP Skywalka – I Tried To Tell You
  39. CMAT – Euro-Country
  40. YHWH Nailgun – 45 Pounds
  41. Cosey Fanni Tutti – 2t2
  42. Panda Bear – Sinister Grift
  43. Anna von Hausswolff – ICONOCLASTS
  44. Dave – The Boy Who Played the Harp
  45. Erika de Casier – Lifetime
  46. JADE – THAT’S SHOWBIZ BABY!
  47. Water From Your Eyes – It’s a Beautiful Place
  48. caroline – caroline 2
  49. Annahstasia – Tether
  50. DJ Haram – Beside Myself

Best Tracks

10 Live

  1. Kendrick Lamar & SZA, Roma – Stadio Olimpico
  2. Radiohead, Bologna – Unipol Arena
  3. Chappell Roan, Barcelona – Primavera Sound
  4. Charli XCX, Barcelona – Primavera Sound
  5. Earl Sweatshirt + Liv.E + ZelooperZ + Cletus Strap + Pig the Gemini, New York City – Terminal
  6. Nourished By Time, Torino – C2C Festival
  7. ANOHNI and the Johnsons, Barcelona – Primavera Sound
  8. Turnstile, Barcelona – Primavera Sound
  9. Blood Orange, Torino – C2C Festival
  10. CMAT, Barcelona – Primavera Sound

