Foliage, “Gift” è indie californiano di Natale

Negli ultimi 10 anni, Manuel Joseph Walker, meglio conosciuto come Foliage, ha silenziosamente suonato il suo indie rock “classico”, con incursioni nell’indie pop e dream pop, dal suo rifugio in San Bernardino (California). Dopo un bel po’ di gavetta, Foliage è riuscito a farsi notare nel 2025 con le sue prime esibizioni al SXSW e il suo sesto LP.

In questo periodo di Natale ha fatto uscire un ep, “Gift”, da cui è tratto questo video sempre a tema natalizio.