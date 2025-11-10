“Sage”, il dream pop elettrico e frizzante di Hatchie

La cantautrice e polistrumentista Harriette Pilbeam, alias Hatchie, è tornata con “Liquorice”, il suo terzo album uscito lo scorso 7 novembre per Secretly Canadian.

Amori impossibili e nostalgie per cose mai vissute

L’album esplora temi come l’amore impossibile, l’ambizione musicale e la nostalgia per esperienze mai vissute, un concetto ispirato al termine anemoia. Tra i singoli più significativi figurano “Lose It Again”, che decostruisce l’idea romantica dell’amore con un tono ironico e amaro, e “Stuck”, traccia conclusiva e p intensa, che incarna l’essenza di Hatchie: vulnerabile, ipnotica e travolta da passioni distruttive.

Ma anche questa “Sage”, allegra e fatta di una pasta dream pop frizzante ed elettrica.