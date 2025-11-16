Kety Fusco, le prime date del tour 2026

Dopo l’uscita di BOHÈME (19 settembre 2025, A Tree In A Field Records) – un album in cui Kety Fusco ha reinventato l’arpa fino a trasformarla in un organismo sonoro nuovo, tra manipolazioni, registrazioni subacquee e collaborazioni di peso come quella con Iggy Pop – arrivano le prime date del tour 2026.

Lo spettacolo dal vivo amplifica l’immaginario del disco: un percorso in due atti costruito con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, tra immersioni acustiche, glitch, deserti cosmici e un finale sospeso come una ninna nanna elettronica. Una performance totale, dove arpa e tecnologia si rincorrono creando un ecosistema multisensoriale.

Noi di Kalporz l’abbiamo intervistata e ci ha raccontato un sacco di cose, se volete recuperare l’intervista la trovate qui.

Le date annunciate:

Venerdì 16 gennaio 2026 – ROMA, Alcazar

Via Cardinale Merry del Val, 14

Prezzo: info a breve

Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione, 18

Prezzo: 10 €

Via Giovanni Bellezza, 16/A

Prezzo: 13 € + d.p. – 15 € in cassa

Via Foce, 1

Prezzo: 15 CHF (intero) – 12 CHF (ridotto)

Prevendite disponibili qui: linktr.ee/ketyfuscolive

Foto: Kety Fusco – credit Michele Pennetta

BIOGRAFIA (come da comunicato stampa)

Kety Fusco, arpista di formazione classica con due master in arpa classica e una vasta esperienza in orchestre ed ensemble da camera, ha trasformato la sua solida base accademica in un trampolino di lancio per un’esplorazione personale e artistica che l’ha condotta su un percorso radicale di innovazione sonora. Sentendo il bisogno di oltrepassare i confini della tradizione, Fusco ha iniziato a sperimentare con l’arpa elettrica, dando adito a una rivoluzione strumentale che ha ridefinito il ruolo dell’arpa nella musica contemporanea.

La sua carriera è segnata da esibizioni significative su prestigiosi palcoscenici internazionali. Tra i momenti salienti, l’invito a suonare alla Royal Albert Hall di Londra, dove ha registrato il tutto esaurito, dimostrando il riconoscimento globale della sua arte. Fusco ha avuto inoltre l’onore di esibirsi al Montreux Jazz Festival, condividendo il palco con leggende musicali come Jeff Mills, e al Paleo Festival o all’Afrolect International Jazz Festival, a Nairobi, confermando la sua capacità di affascinare e sorprendere un pubblico eterogeneo. Fusco si è esibita anche alla Notte della Taranta, uno dei festival di musica tradizionale più importanti d’Europa, sotto la direzione artistica di Dardust e al fianco di Stromae, un’esperienza che ha ulteriormente consolidato il suo status di artista di rilevanza internazionale. Di recente, Fuso è salita sul palco dell’Ariston per la serata dei duetti di Sanremo 2025, ospite di Joan Thiele con Frah Quintale,

Oltre a questi importanti traguardi, Fusco ha fondato il Floating Notes Festival, un evento pionieristico che ha visto la partecipazione di artisti di grande fama come Mike Cooper, Daniela Pes e Lubomyr Melnyk. Ha inoltre avviato Floating Notes Records, la prima etichetta dedicata alla musica sperimentale nella Svizzera italiana. Tra i suoi progetti, spicca la pubblicazione della libreria sonora Beyond The Harp, premiata come «Miglior Database del Mese» da Musitech, che ha ampliato le possibilità creative per compositori e produttori. Fusco è stata menzionata dal “The Guardian” per il suo album sperimentale The Harp – Chapter I, un’opera che ha riscosso il plauso della critica per la capacità di rinnovare il linguaggio musicale dell’arpa.

La musica di Fusco è stata inoltre selezionata e trasmessa da Iggy Pop su BBC Radio, rafforzando la sua reputazione. Fusco ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui l’invito a esibirsi al Global Festival of Action delle Nazioni Unite, ed è stata chiamata da Agnes Obel ad aprire i suoi concerti. Ha composto la colonna sonora per il programma “Voci in Barcaccia” di RAI Radio3 e ha ricoperto il ruolo sia di compositrice sia di attrice, al fianco di interpreti come Lena Garrel e Carlotta Gamba, per il prossimo film diretto da Michele Pennetta, la cui uscita è prevista nel 2025.

Nel 2025, il suo nuovo album BOHÈME segna una nuova tappa della sua evoluzione musicale, con una collaborazione con Iggy Pop che arricchisce ulteriormente un percorso artistico già straordinario.