L’agenda dei Live della settimana (#40, 2025)

Martedì 7 Ottobre – L.A. Witch, Covo Club, Bologna

Il trio garage-rock delle L.A. Witch sarà in Italia per due concerti nell’ambito del tour che segue l’uscita di Doggod, pubblicato dalla Suicide Squeeze. La band si esibirà il 7 ottobre al Covo Club di Bologna e l’8 ottobre all’Arci Bellezza di Milano. Nel nuovo album il trio spinge il proprio lavoro creativo oltre i confini precedenti, sia in termini artistici che geografici, scegliendo di comporre il disco a Parigi e registrarlo presso i Motorbass Studio sulla Rue des Martyrs. Esplorando territori sonori più vasti, si affrontano temi esistenziali più ampi, pur mantenendo il proprio tratto distintivo: un senso di proibito, abbandonato e inquietante. Attiva dal 2011 e sorta di trait d’union per i fan di Brian Jonestown Massacre e X, la band losangelina nasce dall’incontro tra Sade Sanchez (voce, chitarra) e Irita Pai (basso), alle quali si aggiunge Ellie English alla batteria. Prevendita attiva su Dice.

Mercoledì 8 Ottobre – PREOCCUPATIONS, Spazio211, Torino

Dopo oltre tredici anni di carriera, centinaia di concerti in tutto il mondo e una discografia che ha saputo ridefinirsi continuamente, la band canadese torna con un lavoro nuovo, profondo e intenso. Ill At Ease è il risultato di migliaia di ore passate a esplorare nuove direzioni sonore e affrontare vecchie e nuove inquietudini. L’album attinge a generi mai toccati prima dal gruppo, restando però fedele alla tensione emotiva che ha sempre caratterizzato il loro percorso. Liricamente è una riflessione cruda sull’ansia, l’isolamento, la perdita e il senso di precarietà che accompagna la nostra epoca. Brani che alternano visioni apocalittiche e introspezione, fantascienza e realtà, rabbia e rassegnazione, costruendo paesaggi sonori che riflettono il disagio esistenziale del presente. «Dopo 13 anni, è un privilegio poter ancora creare e condividere nuova musica», dichiarano i Preoccupations. «Il terreno sotto di noi sembra ancora solido, ma non possiamo scrollarci di dosso la sensazione che non lo sarà per molto. E per questo saremo per sempre “Ill At Ease”». Biglietti a questo link, date anche a Roma (Monk) e Bologna (Locomotiv).

Giovedì 9 Ottobre – NEWDAD, Arci Bellezza, Milano

Grazie al songwriting tagliente e introspettivo della frontwoman Julie Dawson e a un sound che fonde shoegaze, grunge e dream‑pop, i NewDad si stanno consolidando come una delle promesse più interessanti della scena irlandese. La band di Galway ha recentemente pubblicato Altar, via Atlantic (di cui l’_NME scrive, “A beautifully melancholy portrait of homesickness and sacrifice”) dopo l’EP “Safe” e farà tappa a Milano per una data unica italiana il 9 Ottobre: atmosfere pop rarefatte, sonorità nostalgiche e riverberi 90s in cui immergersi piacevolmente. Prevendita consigliata su Dice.

Venerdì 10 Ottobre – FONTANAROSA, Nonno Pep, Carpi (MO)

I Fontanarosa arrivano da Lione con un power pop attraversato da venature malinconiche. La loro musica intreccia pop, indie, punk e lo-fi in un equilibrio di energia e raffinatezza, capace di alternare ritmi travolgenti, melodie nitide e atmosfere evocative. Dopo l’esordio con Are You There? (2022), il secondo album Take a look at the sea, uscito l’anno scorso sempre via Howlin’ Banana Records, ha confermato la loro maturità compositiva ed esecutiva, affermandoli come una delle realtà più originali della scena francese contemporanea. Un live che promette ritmo, intensità e vibrazioni psichedeliche, tra echi sixties e folk elettrico, per un viaggio sonoro che non lascia scampo. Un evento We Only Come Out At Night. Ingresso gratuito.

Sabato 11 Ottobre – YAZZ AHMED, Sala Vanni, Firenze

Definita dalla stampa internazionale come “la sacerdotessa del jazz psichedelico arabo”, trombettista e compositrice britannico-bahreinita, fonde il jazz e l’elettronica con le radici arabe del suo patrimonio culturale, dando vita a un suono unico e particolarissimo. Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti come Radiohead, Lee Scratch Perry, Natacha Atlas e Rabih Abou-Khalil e con il suo disco Polyhymnia, una suite dedicata a donne coraggiose, ha ricevuto l’Ivor Novello Award for Innovation ed è stato votato Album dell’Anno ai Jazz FM Awards nel 2020. “Attraverso la mia musica – afferma – spero di costruire ponti tra culture e cambiare la percezione delle donne nel jazz e delle persone di origine mediorientale.” Nel 2025 pubblica A Paradise in the Hold, un’opera intensa e profondamente personale che affonda le radici nella musica tradizionale del Bahrein, unendo i canti malinconici dei pescatori di perle alle sonorità festose delle percussioni femminili. Biglietti a questo link.

Domenica 12 Ottobre – ΣTELLA, Monk Club, Roma

Il 4 aprile 2025 l’artista greca Σtella (pronunciato “Stella”) ha pubblicato il suo affascinante nuovo disco, Adagio, via Sub Pop. Scritto e registrato nell’arco di cinque anni con un gruppo di collaboratori internazionali, tra cui Rafael Cohen dei !!! e il cantautore britannico Gabriel Stebbing, Adagio è una meditazione pop di 27 minuti sull’amore e il desiderio, il riposo e il tempo. Sebbene la maggior parte delle tracce sia cantata in inglese, come tutti i suoi album precedenti, Σtella presenta anche le sue prime due canzoni in greco: Omorfo Mou e una cover di un classico cult del 1969 della Greek New Wave, “Ta Vimata” di Litsa Sakellariou. Adagio segue l’uscita del suo album di debutto Up and Away (2022), che ha superato i tre milioni di ascoltatori mensili su Spotify e ha ottenuto importanti sincronizzazioni musicali, tra cui la serie Industry di MAX e una campagna pubblicitaria online per H&M. Venerdì 10 Ottobre sarà di scena a Milano (Arci Bellezza) e domenica 12 al Covo Club di Bologna. Biglietti su Dice.

Domenica 12 Ottobre – HUGO RACE feat. GIANNI MAROCCOLO, Auditorium San Francesco al Prato, Perugia

Lo scorso aprile Gianni Maroccolo (CSI, Marlene Kuntz) e Hugo Race (Nick Cave and The Bad Seeds) hanno dato alle stampe “The Vigil“, concept album che passa attraverso “storie individuali nello stile del Decamerone di Boccaccio, con paesaggi sonori psichedelici incorniciati da elettronica sperimentale e strumentazione rock“. Ora questo formidabile duo è pronto a trasformarlo in un tour vero e proprio. Ad accompagnarli sul palco ci sarà il batterista Andrea Pelosini. Date in settimana anche a Firenze e Pordenone, mentre i biglietti per Perugia costano 15 Euro più diritti di prevendita.

