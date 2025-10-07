Parade Électronique si prepara alla sua nona edizione

MMT Creative Lab torna con la nona edizione di Parade Électronique – rassegna di musica elettronica sperimentale e ricerca sonora che indaga il rapporto tra creatività, tecnologia e società contemporanea – che si svilupperà attraverso sei appuntamenti tra ottobre e novembre 2025 al Teatro Arsenale di Milano con ospiti del calibro di Caius Williams, Noémi Büchi, Walter Prati e Giancarlo Schiaffini.



Tecnologie e globalizzazione sono oggi paradigmi complementari – spiegano gli organizzatori per presentare il concept di questa nona edizione – capaci di aprire scenari di grande prospettiva o, se privi di regole comuni, di prefigurare un futuro critico. Parade Électronique si propone come spazio di confronto e sperimentazione, dove le possibilità oﬀerte dalle tecnologie emergenti – in particolare l’IA – vengono esplorate attraverso linguaggi sonori, visivi e performativi. Alcuni progetti in programma si basano su strutture algoritmiche proprie dell’IA, dando vita a un confronto estetico e culturale per immaginare un uso responsabile e creativamente fertile di queste tecnologie. Questa riflessione si inserisce nel progetto triennale di MMT, che unisce musica elettronica e acustica, scrittura e improvvisazione, musica di derivazione colta ed extra colta, modelli performativi multimediali e multimodali (suono, video, movimento, architettura, reale e virtuale), confronto tra storicità e cultura contemporanea, coinvolgimento generazionale e di genere come forze propulsive di nuovo pensiero creativo che non può prescindere dalla potenza e della pervasività di IA.



Qui il programma e le info sulle singole serate:

10 / 11 Ottobre – Premio Internazionale Russolo

25 Ottobre – L’intelligenza del contrabbasso … e del fagotto

15 Novembre – Silvia Cignoli e Caius Williams

16 Novembre – Ornythorincus Live Somewhere

28 Novembre – NOEMI BÜCHI “LIVE LIQUEFACTION”

I biglietti sono in vendita su DICE.

Da 35 anni MMT promuove appuntamenti dedicati alla musica di ricerca e alle applicazioni tecnologiche in campo musicale. Nel corso di tre decenni e mezzo, il panorama culturale e tecnologico ha vissuto cambiamenti radicali, e MMT ha seguito da vicino l’evoluzione del rapporto tra musica e cultura digitale. Parade Électronique nasce con l’intento di far convivere diverse identità dell’elettronica – dal patrimonio storico del Premio Russolo alle avanguardie contemporanee – favorendo lo scambio tra generazioni, provenienze culturali e linguaggi artistici. Ogni edizione è un laboratorio aperto dove musicisti, ricercatori e pubblico possono incontrarsi, dialogare e sperimentare.