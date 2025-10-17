I Grizzy Bear sono tornati a esibirsi dal vivo dopo sei anni

L’annuncio arrivato alcuni mesi fa aveva spiazzato tutti: i Grizzly Bear sarebbero tornati nuovamente in tour a distanza di sei anni dalle ultime esibizioni live. Chi sperava in alcune date in Europa è rimasto finora deluso: in questo autunno il gruppo di Brooklyn sarà negli States e in Messico e non attraverserà l’Atlantico. Soltanto quattordici gli show previsti in totale: otto – di cui tre già passati – a Brooklyn, due a Chicago, uno a Los Angeles, uno Ciudad de México, uno a San Francisco, uno a Oakland, e non vi è alcuna novità al momento per il 2026.

Con cinque album in studio all’attivo, l’ultimo dei quali, Painted Ruins, risalente al 2017, i Grizzly Bear non si esibivano in concerto dagli inizi di maggio del 2019. In questo spazio temporale Daniel Rossen non si era fermato, pubblicando il suo primo album solista nel 2022 e tenendo alcuni concerti nello stesso anno. Ora la band ha deciso di ricominciare l’attività dal vivo e, nei primi show di questo tour, al Brooklyn Steel, è sembrata in grande forma a giudicare dai report e dai video che abbiamo avuto modo di leggere e visionare.

Ad aprire i live per due volte finora è stata “Southern Point”, tratta dall’eccellente Veckatimest. C’è stato spazio anche per “Alligator”, contenuta nel disco d’esordio della band, che non veniva eseguita da più di quindici anni, presente in tutti i tre gli show, nel secondo come apertura. La delicata “I Live with You” mancava dalle scalette dal 2013, “Little Brother” dal 2014, “Showcase”, in scaletta nella seconda nottata, dal 2010 e la poetica “Slow Life”, eseguita nella terza nottata, sempre dal 2010.

Tre sono stati finora i brani inediti proposte in queste prime esibizioni. A concludere gli show sono state, alternativamente, “Deep Sea Diver”, “Sky Took Hold”, “Showcase” e “All We Ask”. Nella terza nottata, quella di ieri, sul palco accanto al gruppo in alcuni brani c’era Victoria Legrand dei Beach House, che non sappiamo ancora se seguirà o meno il gruppo anche in altri show di questo tour. Attendiamo speranzosi che la band annunci anche alcuni concerti in Europa nel prossimo anno. Qui sotto, intanto, potete godervi per intero il primo show del gruppo in quasi sei anni e mezzo.