The Delay In The Universal Loop viaggia sulla M29

La musica del futuro è qui

Non so se pensate mai alla “musica del futuro”, io sì. Me la immaginavo anche tempo fa. Ecco, 20 anni fa se mi avessero chiesto come sarebbe stata la “musica del 2025”, avrei cercato di descrivere quello che fa oggi The Delay In The Universal Loop: elettronica, deviata, scura ma pur sempre modellabile, robotica quanto basta.

“M29”, tra witch house e Berlino

E’ uscito il nuovo singolo di Dylan Iuliano, aka The Delay In The Universal Loop, un artista che seguiamo da vicino da tempo (abbiamo ospitato ad esempio l’anteprima esclusiva di un suo video nel 2023), che si intitola “M29”, e che è una vera chicca. Le atmosfere ricordano certa witch house ma con stile, e infatti nelle note di presentazione si parla di un mix tra Valerie Dore (ma c’è qualcuno che se la ricorda ancora? io sì…) e i Salem.

Un assaggio di Crushed Angels

Il singolo è su Never Sleep, etichetta di Gabber Eleganza, e anticipa l’ep Crushed Angels EP atteso per il 4 ottobre.

Il brano prende il nome dalla linea di autobus M29 di Berlino, luogo in cui è stato scritto (Dylan è di stanza a Berlino).

<a href="https://thedelayintheuniversalloop.bandcamp.com/album/crushed-angels-nsr025">Crushed Angels [NSR025] by The Delay In The Universal Loop</a>

(Paolo Bardelli)