Menu

Primavera Sound 2026: è già tempo di line-up!

Piero Merola

Share This Article
Share Post

Con tempi di annuncio molto prematuri, Primavera Sound 2026 ha già il suo cartellone che vede in cima alla lista Doja Cat e tre ritorni molto attesi e per certi aspetti previsti: The Cure, The xx e Gorillaz, per questa edizione prevista nella settimana del weekend dal 3 al 7 giugno che come di consueto sarà arricchita da party di apertura e live nei club del centro di Barcelona. Tra gli altri nome in cima al poster figurano i Massive Attack che – sembrerà incredibile – saranno alla loro prima volta, dopo esser stati costretti a cancellare la loro apparizione nell’edizione post-pandemica del 2022 e i My Bloody Valentine che tornano in uno festival che ne ha rilanciato il ritorno sui palchi nel 2009 (doppia esibizione tra Auditori e palco principale) e poi nel 2013.

Districarsi nella tentacolare line-up è davvero difficile. Per soffermarsi su alcuni dei nomi scritti più in grande degli altri (per quello che può giovare) spiccano per la quota meno nostalgica Addison Rae, PinkPantheress, Skrillex e Peggy Gou. E poi ancora, nella solita trasversalità di un festival che, tra i pochi casi nella storia, cresce senza perdere la sua essenza, ci sarebbero da nominare anche Lola Young, Mac DeMarco, Bad Gyal, Little Simz, Big Thief, Ethel Cain, Dijon, Kneecap, Role Model, Wet Leg, MARINA, JADE, 2hollis, Alex G, Amaarae, Ashnikko, berlioz, Blood Orange, Father John Misty, Guitarricadelafuente, KI/KI, Knocked Loose, Men I Trust, Oklou, Overmono, Rachael Yamagata, Rilo Kiley, rusowsky, Slowdive, Viagra Boys.

Per studiare tutto il cartellone c’è tempo, in considerazione del fatto che mancano otto mesi.
Nel frattempo tutte le info per acquistare gli abbonamenti sono sul sito ufficiale.

Questo l’annuncio che rappresenta, nonostante un anticipo record rispetto all’inizio del festival, sempre uno dei momenti più attesi dagli storici seguaci del Primavera Sound.
La canzone scelta per accompagnare questo trailer dal concept molto olimpico è “pink + pink” di rusowski & Ravyn Lenae, entrambi ovviamente in line-up.

Articoli Correlati:

Primavera Sound 2020: annunciata la line-up!

Gaeta Jazz Festival ai nastri di partenza

, , ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010