A Macao torna Saturnalia: info e orari

Torna anche quest’anno l’evento che chiude idealmente la stagione degli eventi di Macao, lo spazio occupato di Via Molise a Milano, mai come in questo momento a rischio sfratto dopo cinque anni di attività, in seguito alla comunicazione della messa in vendita della struttura, da parte dell’azienda partecipata del Comune che ne possiede le mura (per supportare la campagna di iscrizione e acquisto collettivo, puoi andare al link).

Ideata e organizzata dal Tavolo Suono di Macao, la quarta edizione di Saturnalia ospiterà più di trenta artisti internazionali e italiani tra sperimentazione, elettronica e avanguardia nelle giornate di venerdì 16 giugno e sabato 17 giugno, con una lunga coda di set che si protrarrà fino alla mattinata di domenica 18 giugno.

E l’ingresso, a dir poco popolare, soprattutto in considerazione di un cast di così alto profilo, è di 5 euro a giornata.

Tra i tantissimi nomi in cartellone che si alterneranno sui tre scenari Grischa Lichtenberger & Jesse Osborne-Lanthier, DVA [Hi:Emotions], RP Boo, Inga Copeland & John T. Gast, Nils Lange, Valerio Tricoli, Sky H1, Typhonian Highlife, Donato Epiro, Croatian Amor e molto altro. Puoi scoprire il cartellone completo sulla pagina di Saturnalia o sull’evento ufficiale.

Di seguito invece tutti gli orari dei set:

Venerdì 16 giugno (dalle 20:00 alle 03:30)

GARDEN:

20:30 – Primordial Ooze (DJ set)

21:30 – Evan Parker & Walter Prati (live)

22:30 – Camusi (live)

23:30 – Rizan Said (live)

00:30 – Lutto Lento (DJ set)

02:30 – Jack Roland (live)

TEMPLE:

21:00 – Valerio Tricoli/Giulio Nocera/KNN/_Sec (live)

23:00 – Croatian Amor (live)

00:00 – Sky H1 (live)

01:00 – Merchants (live)

02:00 – Femminielli Noir (live)

HANGAR:

20:30 – Nils Lange presents POISON

Sabato 17 giugno (dalle 17:00 alle 09:00)

GARDEN:

18:00 – Talk: Abecedario di Macao

19:30 – Tropic Disco Sound System (DJ set)

22:30 – O$VM$M feat. Rider Shafique & Manonmars (live/DJ)

00:00 – Dave Saved & NPLGNN present: Forever Now (live)

01:00 – Beneath (DJ set)

03:00 – Madam X (DJ set)

05:00 – Rudan (DJ set)

07:00 – Teo Pesci (DJ set)

HALL:

21:30 – Typhonian Highlife (live)

22:30 – Donato Epiro (live)

23:30 – HHY & The Macumbas (live)

00:30 – Violence (live)

01:30 – Copeland & Gast (live)

02:30 – RP Boo (DJ set)

04:30 – Kilbourne (live)

TEMPLE:

23:00 – V0r0n0i (live)

00:00 – Jesse Osborne-Lanthier & Grischa Lichtenberger (live)

01:00 – DVA [HI:EMOTIONS] presents NOTU_URONLINEU (live)

02:00 – Age Coin (live)

03:00 – Bernardino Femminielli (live)

04:00 – TSVI (DJ set)

06:00 – Arcangelo (DJ set)

SECRET TIME / SECRET SPACE:

Fabio Perletta (live)

Per tutte le info visita il sito di Saturnalia.