L’agenda dei Live della settimana (#39,2025)

Oltre ai Sirom a Firenze ecco una manciata di altre segnalazioni live per questa settimana. The Zen Circus sabato al Vidia di Cesena, The Magnetic Fields a Roma sold out.

Lunedì 22 Settembre – NICOLAS JAAR, Auditorium San Fedele, Milano

Una serata speciale nella Chiesa di San Fedele sulla tematica delle beatitudini evangeliche, con il ritorno a Inner_Spaces di Nicolás Jaar, comporta una sua ulteriore esplorazione nell’ambito dell’arte sacra. Il musicista e producer cileno sarà accompagnato da Carlo Centemeri (pianoforte e clavicembalo), Massimo Colombo (chitarra elettrica), Firas Harb (tromba), Beatrice Palumbo (voce), Milena Punzi (violoncello) e Pantxo Bertin (ingegnere del suono). Un’opera musicale sulle beatitudini è una grande sfida, la musica difficilmente può tradurre degli atteggiamenti e comportamenti umani che si presentano come un preannuncio e una profezia della vita del Regno di Dio. Non è un caso il fatto che pochissimi musicisti abbiano intrapreso la composizione di brani con questa tematica, tra le più riuscite va segnalata la breve e intensa opera di Arvo Pärt Beatitudes. Nella proposta di San Fedele, si susseguiranno “Beatitudini” su supporto elettronico del duo Ars Discantica (Massimo Colombo e Antonio Pileggi) e un affresco per ensemble strumentale e voce con live electronics di Nicolás Jaar. Biglietti su Dice, replica il martedì (23.50 Euro).

Giovedì 25 Settembre – LITTLE SIMZ, Alcatraz, Milano

Dopo aver annunciato i suoi show nei palazzetti del Regno Unito, Little Simz conferma oggi l’unica imperdibile data italiana del suo tour: giovedì 25 settembre salirà sul palco dell’Alcatraz di Milano per un live attesissimo dai fan italiani, che segna il suo ritorno nel nostro Paese in data unica. Il tour accompagna l’uscita del suo sesto album in studio Lotus, uscito il 6 giugno 2025 via AWAL Recordings, che vede la collaborazione tra gli altri di Sampha e Michael Kiwanuka e l’assenza al desk, per la prima volta, di Inflo a favore di Miles Clinton James (già con i KOKOROKO). Biglietti su Ticketone.

Giovedì 25 Settembre – CALIBRO 35, Teatro Romano di Ostia Antica, Roma

In quasi due decenni di attività il gruppo formato da Tommaso Colliva, Enrico Gabrielli, Massimo Martellotta e Fabio Rondanini ha saputo affermarsi grazie a una tecnica fuori dal comune e a una dedizione viscerale per il groove, muovendosi con naturalezza e cifra stilistica tra hi-fi e sperimentazione, precisione e slancio creativo. Quella dei Calibro 35 è davvero un esplorazione continua e innovativa nella musica del passato, che non smette mai di sorprendere. Porteranno on stage i brani dell’ultimo album Exploration, uscito per Record Kicks, tra atmosfere urban anni ’80 e scenari da cinema italiano poliziesco. Biglietti a questo link.

Venerdì 26 Settembre/Sabato 27 Settembre – GEE TEE + CUT, Metapalooza, Castel Goffredo (MN)

L’Associazione “Stanzini Collective” annuncia il Metapalooza Festival 2025 che ospiterà 18 gruppi musicali locali (come Joe Battle, Bee Bee Sea e Kick-Azz), provenienti da altre parti d’Italia (come i bolognesi Cut, i mantovani a\lpaca, Manduria) e del mondo (Gee Tee e 1-800 Mickey dal’Australia), oltre a street artist, bancarelle, mostre e gli allestimenti realizzati con materiali di recupero. Venerdì 26 alle ore 21 presso il Teatro San Luigi, Ilaria Feole (caporedattrice di FilmTV) e Damiano Cason (musicista e tra gli organizzatori del festival) parleranno del rapporto tra il rock e il cinema, proiettando scene di film e raccontando piccole storie di ordinario underground. Sabato 27 il Festival sarà diviso su tre palchi e prenderà il via alle ore 16.30 con le esibizioni in contemporanea dei Kick-Azz sul Palco Metà e di Washmaster Extravaganza sul Palco Dolce. Gli ultimi ad esibirsi saranno i Gee Tee sul Palco Metà. Qui il programma completo.

Sabato 27 Settembre – LUST FOR YOUTH, Lizard Club, Caserta

I Lust For Youth sono un duo elettronico svedese/danese formato da Hannes Norrvide e Malthe Fischer, con base a Copenaghen. La loro musica, sospesa tra synth-pop, new wave e atmosfere post-punk, li ha resi una delle band di culto della scena europea contemporanea. Dopo i singoli “Accidental Win” e “Giorgia”, che proseguono la linea dei primi album il nuovo brano “Blue Suzuki” segna una svolta: un pezzo ambient di sei minuti che sostituisce i synth incalzanti con paesaggi lenti e rarefatti. Una direzione sperimentale che anticipa l’atteso album collaborativo con Croatian Amor. Biglietti a 15 Euro su Dice, date anche a Milano (Arci Bellezza, giovedì 25) e Bologna (Freakout Club, venerdì 26).

Domenica 28 Settembre – CITRON CITRON, Trenta Formiche, Roma

Una sorella e un fratello da Ginevra cantano storie che finiscono e altre che iniziano, accompagnati da macchinari fatti in casa e da qualche corda tesa. Un’immersione profonda in un universo sonoro di ritmi organici e melodie finemente cesellate, con testi poetici a volte sognanti e a volte nervosi. Un pop trascendente che si dissolve in un’eco infinita. Dopo il successo del loro debutto Chagrin Bleu, i Citron Citron sono tornati. Il duo ha lavorato duramente negli ultimi due anni al nuovo album Maréeternelle, uscito su Bongo Joe Records. Pur mantenendo le loro maestose composizioni, le loro voci a due voci e i loro macchinari sonori organici e artigianali, i Citron Citron stanno approfondendo il loro universo sonoro cantando della vita quotidiana, della morte e dell’amore con lo stesso approccio unico e poetico. Ingresso gratuito con tessera Arci.