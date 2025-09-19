Menu

La Top 7 della Settimana (#38 | 2025)

Aureliano Petrucci

10 anni di GO:OD AM di Mac Miller

Il 19 settembre 2015 il rapper di Pittsburgh pubblicava il suo terzo album in studio, GO:OD AM. Per celebrare il decimo anniversario, il suo team ha diffuso un nuovo cortometraggio intitolato GO:OD AM (Time Flies, Try To Catch It). Il corto è una vera capsula del tempo che documenta la nascita del disco: dietro le quinte delle sessioni di registrazione, il trasferimento a New York e i momenti pre-concerto, tracciando un quadro più ampio dell’impatto che quell’album ha avuto sulla sua carriera. Con le testimonianze di alcuni dei suoi più stretti collaboratori si quel periodo, è lo stesso Mac a dare voce al racconto: “Registrare GO:OD AM è stata l’unica cosa che ho fatto per due anni e mezzo… ero solo io, chiuso in una stanza, a fare musica”.

Thundercat torna con due nuove canzoni (una con Remi Wolf)

Il micione funky losangelino è tornato con due nuovi brani: “Children of the Baked Potato”, realizzato insieme all’amica e collega Remi Wolf, e “I Wish I Didn’t Waste Your Time”. Quest’ultimo rappresenta ufficialmente la prima uscita solista di Thundercat in oltre cinque anni, periodo in cui si è comunque tenuto impegnato collaborando con artisti come Justice, Gorillaz e Tame Impala.

Nuova era per Clairo che firma con Atlantic

Nuova fase per Calire Cottrill, in arte Clairo, che ha firmato un nuovo contratto discografico con Atlantic Records. “Dal nostro primo incontro hanno subito compreso la mia visione, ed è bello sapere che potrò continuare a essere libera ed espressiva con le mie idee insieme a un nuovo grande partner al mio fianco”, ha dichiarato Clairo. La firma arriva a poco più di un anno dall’uscita del pregevole Charm, l’album che le è valso una nomination ai Grammy. Forse scontato, ma ora non resta che attendere il prossimo album.

I Clipse fanno la storia: primo concerto rap al Vaticano

Il 13 settembre, Pusha T e Malice hanno scritto una nuova pagina nella storia dell’hip hop, diventando il primo duo rap a esibirsi in Vaticano. L’evento si è tenuto in Piazza San Pietro durante il concerto “Grace for the World”, co-diretto da Pharrell Williams. Davanti a oltre 250.000 persone, i Clipse hanno portato sul palco “The Birds Don’t Sing” dall’ultimo acclamato Let God Sort Em Out, con John Legend al coro. Dalla Virginia al Vaticano, benedetti dal flow.

Dua Lipa continua a omaggiare i protagonisti locali

Dopo aver portato sul palco una versione del classico “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith a Boston e una cover di “Nothing Compares 2 U” di Sinéad O’Connor a Dublino, Dua Lipa continua a rendere omaggio ai protagonisti delle città in cui si esibisce. Nel weekend, durante due date del Radical Optimism Tour ad Atlanta, ha sorpreso i fan con due icone locali: il 13 settembre ha eseguito “Hey Ya!” degli OutKast, mentre il 14 settembre “No Scrubs” delle TLC.

Bob Dylan apre gli archivi con Through the Open Window

Bob Dylan torna alle origini con Through the Open Window: The Bootleg Series Vol. 18, una monumentale raccolta che ripercorre i suoi primi anni, dal 1956 nella natìa Minnesota fino alla scena folk del Greenwich Village nei primi ’60. Tra le varie gemme del cofanetto, un booklet di 125 pagine firmato da Sean Wilentz e numerose registrazioni inedite, tra cui l’intero storico concerto alla Carnegie Hall del 1963. Una miniera per i fan, pronti a fiondarcisi.

3 album da non perdere questo New Music Friday

Il venerdì porta sempre con sé una nuova ondata di uscite discografiche da tenere d’occhio. Questa settimana tocca a: Don’t Look Down del rapper britannico Kojey Radical, Bleeds degli indierockers Wednesday e Dance Called Memorydel trio synth-pop newyorkese Nation of Language.

