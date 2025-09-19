Menu

WEDNESDAY, “Bleeds” (Dead Oceans, 2025)

Raffaele Concollato

Share This Article
Share Post

Quinto album per i Wednesday, “Bleeds” arriva dopo “Rat Saw God” del 2023, dove il gruppo di Karly Hartzman aveva conquistato l’attenzione miscelando rabbia chitarristica e delicatezza country (cosa che al loro ‘collaboratore’ MJ Lenderman riuscirà ancora meglio).

Il disco si apre con “Reality TV Argument Bleeds”: chitarre sospese, un crescendo di feedback che sfoga in un urlo liberatorio e il pezzo prende il volo. L’impatto è quello che si aveva già avuto con “Rat Saw God” ma con maggiore sicurezza, quella di una band consapevole di essere nel proprio territorio.

Per tutto l’album si respira una tensione tra due poli: da una parte le cavalcate rumorose come “Wound Up Here (By Holdin On)” , con le sue immagini cupe e dall’altro momenti di limpida dolcezza come “Elderberry Wine”, una ballata country-rock leggera e solare, che avrebbe potuto tranquillamente trovare posto nei dischi solisti di MJ Lenderman, che non poteva non lasciare un segno ben evidente della sua presenza.

Sorprende come il disco riesca a far convivere i due estremi, evitando che sembrino universi separati. Il merito va alla voce e alla scrittura di Hartzman, oscillando tra ricordi traumatici e la tenerezza dei momenti quotidiani. In “Townies”, ad esempio, la lap steel accompagna una confessione durissima – “You sent my nudes around / I never yelled at you about it cause you died” – che trasforma un ricordo privato in un finale tanto crudele quanto umano.

C’è poi “Pick Up That Knife” dove la cantante cita scene di vita apparentemente banali, come vomitare durante un concerto dei Death Grips o raccontare barzellette sporche trasformandole in materia poetica. Il non sacrificare mai la melodia alla pura furia (“Wasp” quasi screamo vs la grazia di “The Way Love Goes”) è il loro modo di amplificare le emozioni che l’autrice mette a nudo.

Un album che porta la tensione che finora la band aveva espresso a un livello superiore: più netto, più audace, ma anche più unito nella sua frammentazione. È un disco che sanguina, come suggerisce il titolo: urla e sussurra, alterna brutalità e grazia, mette in scena le miserie della vita di provincia con un’intensità che poche band riescono a eguagliare, e non è poco.

80/100
(Raffaele Concollato)

Articoli Correlati:

Vulnerabilità e complessità al centro di "Laurel Hell", il nuovo album di Mitski

"Everything Is Alive", il quinto LP degli Slowdive, esce oggi

, , ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010