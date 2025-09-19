Il Vol. 18 della Bootleg Series di Bob Dylan uscirà il prossimo 31/10

A distanza di due anni e mezzo dall’ultimo volume della Bootleg Series di Bob Dylan, il diciassettesimo, Fragments – Time Out of Mind Sessions (1996-1997), che conteneva le sessioni relative al disco Time Out of Mind e alcune versioni live di brani tratti dalle medesime sessioni, la Columbia Legacy ha annunciato che a fine ottobre uscirà il diciottesimo capitolo della fortunata serie d’archivio del cantautore statunitense che si intitolerà Through the Open Window. Come recita il sottotitolo, il box si occuperà del periodo che va dal 1956 al 1963, andando quindi a comprendere sia registrazioni casalinghe risalenti ancora a quando il cantautore viveva in Minnesota sia registrazioni risalenti ai primi anni newyorchesi sia in studio sia dal vivo.

Il Bootleg Series 18 uscirà in diversi formati: ci sarà una versione “highlights” in 2 CD o in 4 LP e ci sarà la versione completa deluxe di 8 CD. Nella versione deluxe gli ultimi due dischi sono occupati dal più significativo show dylaniano di quel periodo, quello tenutosi alla Carnegie Hall il 26/10/1963, quando Bob aveva già pubblicato da diversi mesi il suo secondo album, il capolavoro The Freewheelin’ Bob Dylan. Come anticipazione del box è stata condivisa due giorni fa “Rocks and Gravel (Solid Road)”, un outtake inciso durante le sessioni per The Freewheelin’.

Il Premio Nobel per la Letteratura è in questi giorni in tournée negli States all’interno dell’Outlaw Music Festival organizzato da Willie Nelson, dove sul palco oltre a Dylan e alla sua band si esibiscono altri artisti rock, folk, blues e country. In autunno Dylan sarà in Europa, non con l’Outlaw Music Festival ma con il “classico” Rough and Rowdy Ways Worldwide Tour, nato nel 2021 dopo l’uscita del suo ultimo, splendido album in studio nel 2020. La tournée non toccherà l’Italia ma lo vedrà attraversare Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Irlanda.