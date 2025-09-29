Automatic, il nuovo video è “Black Box”

Dopo essere state protagoniste di un nostro Thanks4AllTheFish!, le Automatic tornano con “Black Box”, il nuovo video tratto dal loro ultimo album Is It Now?, uscito a fine settembre per Stones Throw.

Il trio losangelino – Izzy Glaudini, Halle Saxon e Lola Dompé – continua a portare avanti la propria formula di indie ipnotico e sintetico, che gioca con atmosfere cupe e groove pulsanti. Nel video di Black box la band accentua ancora di più la tensione claustrofobica che caratterizza i nuovi brani, muovendosi tra visioni distorte e un immaginario che oscilla tra cyberpunk e alienazione quotidiana.

Dopo l’esordio con Signal e il successivo Excess, con questo lavoro le Automatic confermano di essere tra le realtà più interessanti della scena alternativa americana, capaci di intrecciare rigore ritmico e immaginario pop-decadente con una naturalezza rara. Black Box ne è la prova lampante.