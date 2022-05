La Top 7 della settimana (#20, 2022)

È venerdì, è tempo del ripassone settimanale delle migliori cose musicali uscite negli ultimi sette giorni, selezionate attraverso l’attendilissimo criterio del “Piace a noi di Kalporz, soprattutto a chi scrive questo articolo”. Buon ascolto insomma!

7. KH, “Looking At Your Pager”

6. Automatic, “Skyscraper”

5. Connie Costance, “Miss Power”

4. 070 Shake, “Body”

3. Doechii, “Persuasive/Crazy” live da Fallon

2. Sudan Archives, “Selfish Soul”

1. My guilty pleasure: Harry Styles

Mi piace da matti dal primo ascolto di “Treat People With Kindness”, pezzone contenuto in “Fine Line” del 2019. È con molta curiosità quindi che ho aspettato questo release friday, giorno di uscita del nuovo disco “Harry’s House”. Come accade per le cose istintive, non è che ci sto molto a pensare e il primo posto di questa top 7 settimanale va a lui.