Turnstile in data unica a Milano!

Arrivano in Italia i Turnstile, protagonisti nel nostro paese con un unico appuntamento, mercoledì 12 novembre 2025 all’Alcatraz di Milano.

“Never Enough” è un’evoluzione inquieta ed esaltante del suono che sfida i generi dei Turnstile che abbiamo celebrato come protagonisti della nostra copertina di giugno.

La band ha celebrato l’uscita di “Never Enough” con un’esibizione da tutto esaurito all’Under The K Bridge di Brooklyn. Lo spettacolo ha coronato una settimana di eventi “TURNSTILE a New York”, a cominciare da un’esibizione da prima pagina di “I CARE / DULL” al Tonight Show Starring Jimmy Fallon. La band si è anche unita allo scrittore di Pitchfork Lawrence Burney per un Q&A dal vivo per celebrare il lancio della nuova storia di copertina della pubblicazione su di loro, mentre il Tribeca Festival ha ospitato la band per la prima mondiale di “TURNSTILE: NEVER ENOUGH”, un lungometraggio dedicato all’uscita.

I Turnstile hanno preso parte a una serie di date in Europa e nel Regno Unito, con esibizioni da headliner e partecipazioni a festival al Primavera Sound di Barcellona (che vi abbiamo raccontato qui) e Porto, all’Outbreak Fest di Londra, all’Hellfest di Clisson e al Glastonbury di Somerset.