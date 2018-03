Beyoncé e JAY-Z insieme a Roma e Milano

Dopo due anni Beyoncé tornerà in Italia, ancora una volta a San Siro, venerdì 6 luglio insieme al partner JAY-Z. Si replicherà due giorni dopo, domenica 8 luglio, allo Stadio Olimpico di Roma.

Eravamo andati a Milano a vederla nel pirotecnico tour di Formation (vedi report), ma questa volta l’occasione sarà ancora più ghiotta, visto l’inedito (per l’Italia) double bill della coppia pop più famosa del mondo, in occasione del tour “On the Run 2” che toccherà le principali città europee e nordamericane.

Dopo screzi, polemiche, voci di un possibile divorzio, tra reciproche accuse e confessioni negli album “Lemonade” e “4.44” sembrerebbe la fine del Family Feud tra i due che collaborano ormai dal 2002, sono sposati da circa dieci anni.