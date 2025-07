Le date estive delle CocoRosie

Dopo cinque anni di attesa, le CocoRosie sono tornate. Il duo formato dalle sorelle Bianca e Sierra Casady ha pubblicato il suo ottavo lavoro in studio, Little Death Wishes, il 28 marzo per l’etichetta cult Joyful Noise . Un disco che segna un nuovo capitolo nella loro avventura sonora e spirituale, e che sarà finalmente portato dal vivo anche in Italia.​

