L’agenda dei Live della settimana (#23, 2025)

Lunedì 26 Maggio – MEKONS, Arci Bellezza, Milano

Nel 1977 a Leeds, nel nord dell’Inghilterra, da un collettivo studentesco emersero tre gruppi musicali: Delta 5, Gang of Four e Mekons. Nel 2025 questi ultimi tornano finalmente dal vivo nel nostro paese, pronti ad affascinare con il loro percorso musicale – che dal punk e post punk li ha portati a incrociare le strade con il folk e il country più scarno e minimale – sempre caratterizzato da testi di denuncia sviluppati durante l’era tatcheriana e dalla satira politica che nel corso della carriera ha sempre caratterizzato il gruppo tra l’album più acclamato e conosciuto The Mekons’ Rock’n’Roll e l’ultimo Horror (Fire Records). Insomma, humour inglese caustico e denuncia uniti a melodie e sonorità folk, in una notte da non perdere, per ricordare e tornare alle radici di un’epoca. Prevendita attiva su Dice.

Martedì 27 Maggio – SIX ORGANS OF ADMITTANCE, Raindogs House, Savona

In bilico tra folk trasfigurato, fingerpicking ed elettricità inquieta, Ben Chasny (già nei Comets on Fire) è diventato il maestro cerimoniere dello psyck-folk americano. Una missione, quella di Six Organs Of Admittance, che riscopre le leggende di Fahey, dei Popol Vuh e dei raga indiani, frugando tra la polvere dei ricordi. Time Is Glass (2024) è la sua ultima espressione in termini di cosmogonia: prodotto dalla Drag City, rappresenta un volume enciclopedico di psichedelia-folk, in una forma sonora intrisa di ripetitività e droning. Chasny ci svela il segreto per sciogliere il groviglio della vita. Ingresso 15 Euro con Arci. Queste le altre date italiane: Hana-Bi, Marina di Ravenna lunedì 26; Arci Bellezza di Milano, mercoledì 28; Cinema Perla di Bologna (con The Necks) giovedì 29 e infine T-Trane di Perugia venerdì 30 Maggio.

Mercoledì 28 Maggio – COCOROSIE, Teatro Miela, Trieste

Le sorelle Bianca e Sierra Casady risplendono nell’avanguardia musicale della musica pop sperimentale, influenzando innumerevoli musicisti, ispirando e creando rifugio per ogni “criminal queer” del mondo. Con una fan-base a livello globale, per due decenni le CocoRosie hanno portato avanti il loro gioiello musicale e registrando il tutto esaurito in ogni nuovo live. Riconosciute per le loro armonie senza tempo caratterizzate da suoni lo-fi, strumentazione classica e ritmi innovativi, le sorelle del duo CocoRosie continuano a elevare il loro suono in ogni nuovo progetto discografico. È appena uscito il loro nuovo album “Little Death Wishes” in cui le CocoRosie raccontano una storia caleidoscopica delle difficoltà generazionali delle donne e le realtà frantumate della loro vita. Le CocoRosie hanno confermato le nuove date del tour europeo e siamo onorati ed estremamente felici di averle in concerto al Teatro Miela a Trieste. Biglietti a questo link.

Venerdì 30 Maggio – THE NECKS + LORAINE JAMES, Bunker, Torino

Dal 30 maggio al 2 giugno, Jazz is Dead! si insedierà al Bunker di Torino, dove si alterneranno artisti che sfidano i confini della musica, dal jazz all’elettronica, dal folk al noise. Prima giornata con Ruth Goller, bassista che fonde jazz, lirica e post-rock a cui seguiranno The Necks, il trio avant-jazz australiano che da quasi quattro decenni ridefinisce l’improvvisazione musicale. Sul versante elettronico, Loraine James offrirà un set in cui sperimentazione e programmazione si fondono, prima di lasciare il palco ai Dopplereffekt, leggendario progetto techno-afrofuturista che unisce Gerald Donald e Michaela To-Nhan Bertel. Sabato 31 maggio sarà più groove, con ShrapK, Funk Shui Project, Meg, che festeggerà trent’anni di carriera con l’EP Maria, Egyptian Lover sul fronte hip-hop. Highlights di Domenica 1 giugno Alabaster DePlume e l’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, collettivo di quattordici elementi che fonde folk, krautrock e poliritmi africani. Lunedì 2 giugno infine saliranno sul palco Ghost Dubs, Mad Professor e The Bug con il progetto Machine, per un tripudio di basse frequenze che culminerà con Cortex of Light – Aitch, Piezo e Primordial Ooze. Ingresso su registrazione (quota minima 10 Euro) qui.

Venerdì 30 Maggio – DUMMY, A Forest Festival, Brescia

I Dummy vengono da Los Angeles. Il loro album di debutto Mandatory Enjoyment è uscito nel 2021 per Trouble In Mind Records, dopo due EP su cassetta pubblicati rispettivamente da Pop Wig e Born Yesterday. La band è composta da Emma, Nathan, Mark, Alex e Joe, sotto la direzione artistica della Trouble In Mind Records. I Dummy hanno poi realizzato due brani per la Sub Pop Records Singles Club e ultimamente il full-length Free Energy. La band propone un pop-rock venato di shoegaze che sperimenta anche con campionamenti e montaggio digitale, ispirandosi alla musica ambient e chill-out degli anni ’90. Nel 2021 partecipano inoltre alla rinomata trasmissione KEXP. In questa edizione della rassegna nel parco del Palazzo Cigola Martinoni di Cigole suoneranno anche A Toys Orchestra, sabato 31, e i New Candys, domenica 1 Giugno. Entrata libera.

Sabato 31 Maggio – PATRICK WOLF, Santeria Toscana 31, Milano

Il cantautore londinese Patrick Wolf torna finalmente con un nuovo album, Crying The Neck, uscito il 25 aprile per Virgin Music e anticipato dal singolo “Dies Irae”. Approntato con l’aiuto di Zola Jesus, Serafina Steer, il batterista Seb Rochford e la sorella Jo Apps, co-prodotto da Brendan Cox, il settimo album in studio di Wolf è un disco fiducioso e pieno di speranza, ispirato al potere trasfigurante del dolore per la morte di sua madre, la riabilitazione, il folklore locale e il paesaggio dell’East Kent. Biglietti su Ticketone. Data anche a Bologna, Locomotiv Club, domenica 1 Giugno.

Domenica 1 Giugno – THE JESUS LIZARD, Monk Club, Roma

Dopo 26 anni di silenzio, i leggendari Jesus Lizard fanno il loro trionfale ritorno con Rack, il loro primo disco in studio dal 1998. Con undici tracce di puro noise-rock graffiante, prodotto da Paul Allen, i Jesus Lizard tornano più feroci che mai. La band di Chicago, nata nel 1987, ha sempre lasciato un segno indelebile grazie a un mix esplosivo di ritmi travolgenti, riff affilati e la presenza scenica indimenticabile di David Yow, accompagnato da Duane Denison, David Wm. Sims e Mac McNeilly. Con il nuovo lavoro uscito per la Ipecac di Mike Patton, il quartetto dimostra di non aver perso un grammo della propria energia primordiale, evitando le trappole della maturità e delle sperimentazioni forzate. Biglietti acquistabili a questo link, sabato 31 Maggio la band si esibisce al Link di Bologna (una produzione del Locomotiv).