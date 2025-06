Tredici volte Acieloaperto

acieloaperto compie tredici anni: un numero carico di simboli, misteri, significati ambigui. In questo lasso di tempo il Festival romagnolo è cresciuto mantenendo intatta la sua vocazione: costruire esperienze musicali autentiche, capaci di unire estetica, territorio e connessione tra le persone. Nel 2025 questa visione si rinnova con un tema che gioca con il simbolismo, con il fascino dell’irrazionale, con tutto ciò che nella musica, e nella vita, non si può spiegare, ma solo vivere.

“Superstition” – questo il soggetto della nuova edizione in programma per l’estate 2025 – è un omaggio alla magia che vibra tra palco e pubblico, al caos che, improvvisamente, diventa ritmo. Nessun dogma: solo energia pura, imprevedibile, viva. “Abbiamo scelto Superstition perché descrive bene quel territorio sottile in cui si muove la musica: tra istinto e destino, tra casualità e necessità. È il senso che troviamo solo dopo, quando certi incontri, certi live, certi suoni sembrano non essere arrivati per caso. acieloaperto 2025 nasce così: ascoltando i segnali, anche quelli meno evidenti.” Così descrive la genesi dell’idea Piero Mantengoli, direttore artistico di acieloaperto.

Si consolida ancora una volta il connubio che lega a doppio filo frequenze musicali di qualità e luoghi ricchi di storia e suggestione, quali la Rocca Malatestiana a Cesena, Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, il Parco Fluviale di Santa Sofia e, per la prima volta, il Woodpecker di Milano Marittima. Non semplici location, ma veri e propri protagonisti del festival, capaci di dialogare con le note, con il pubblico e con l’identità di ogni artista.

Tra gli elementi che rafforzano il legame della community affezionata ad acieloaperto, spicca senza dubbio il percorso sostenibile intrapreso nel tempo dall’associazione RetroPop Live, orientato alla tutela dell’ambiente, che incontra quello che va nella direzione dell’attenzione alle tematiche sociali. Nascono così Green Mind e Open Mind, nuovi progetti che segnano un decisivo passo avanti verso un festival sempre più sostenibile, consapevole e accogliente. Tra le azioni messe in campo, l’eliminazione della plastica monouso, la promozione della condivisione dei mezzi di trasporto, la raccolta differenziata, l’abolizione delle cannucce, l’utilizzo di bicchieri in plastica lavabili, la produzione di ghiaccio alimentata da impianti fotovoltaici, la fornitura gratuita di acqua; azioni condotte negli anni anche grazie alla collaborazione con il Gruppo Hera, che ha fornito competenze tecniche e supporto concreto.

A questo bagaglio di esperienza, la tredicesima edizione aggiunge la proposta di merchandising sostenibile, realizzato con materiali di recupero: shopper e portachiavi provengono dai vecchi banner delle rassegne passate, trasformati dalla cooperativa En.A.I.P., e le magliette sono in parte second hand, in parte realizzate con tessuti a basso impatto ambientale e stampate dal laboratorio artigianale P.O.L.P.A. Si introduce, inoltre, ad ogni evento, la presenza di un punto accoglienza e sensibilizzazione, pronto a informare e ascoltare. È irrinunciabile che ogni persona, negli spazi del festival, si senta accolta e rispettata, e sicura di poter esprimere la propria identità senza temere intolleranza o pregiudizi.

Una “transizione ecologica e sociale”, possibile anche grazie alla collaborazione con Fondazione Santagata, Circolo del Design di Torino e Legambiente. Prosegue inoltre il sostegno al progetto “Oltre il giardino” – promosso dall’Unità Operativa Dipendenze Patologiche di Cesena, AUSL della Romagna – e alla Fondazione Enaip Forlì-Cesena ETS.

acieloaperto 2025 vi aspetta per una nuova estate di concerti, visioni e vibrazioni condivise. Perché se il tredici evoca sfortuna, la musica invece non teme simboli: li trasforma. Noi anche quest’anno saremo media partner. Di seguito il ricco programma:

09/07 MEUTE – ROCCA MALATESTIANA, CESENA

10/07 WOLFMOTHER + DIRTY HONEY – ROCCA MALATESTIANA, CESENA

16/07 WET LEG – ROCCA MALATESTIANA, CESENA

17/07 MARCO CASTELLO – ROCCA MALATESTIANA, CESENA

14/08 IVREATRONIC – WOODPECKER, MILANO MARITTIMA

23/08 JOAN THIELE – ROCCA MALATESTIANA, CESENA

24/08 OKGIORGIO – ROCCA MALATESTIANA, CESENA

29/08 FRANZ FERDINAND – VILLA TORLONIA, SAN MAURO PASCOLI (FC)

30/08 LUCIO CORSI – VILLA TORLONIA, SAN MAURO PASCOLI (FC)

N.B.: Gli eventi di quest’anno si terranno non più nella corte di Villa Torlonia ma nel parco, offrendo un’esperienza immersiva nel verde. Precisiamo inoltre che la locandina è incompleta: manca l’ospite del concerto che si terrà al Parco Fluviale di Santa Sofia. A quel punto la line up sarà completa e verrà trasmessa la grafica definitiva. Prevendite attive su Ticketone.