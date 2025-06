The Raveonettes: rumore e melodia

The Raveonettes, Giardino della Triennale, Milano, giovedì 29 maggio 2025

A vent’anni dall’uscita di Pretty in Black, i danesi The Raveonettes fanno tappa a Milano con una formazione a tre – Sune Rose Wagner, Sharin Foo e Jakob Hoyer. Il concerto si apre con “Blackest”, brano tratto dal nuovo album “Pe’hai II“, che si rivela subito azzeccato: cupo, melodico, perfettamente in linea con il sound shoegaze-noir della band.

Nonostante l’annunciato anniversario di Pretty in Black, dal disco vengono proposti solo quattro pezzi, tra cui spiccano la malinconica “You Say You Lie” e l’inarrestabile “Love in a Trashcan”, accolta con entusiasmo dal pubblico.

La setlist è un viaggio trasversale nell’intera carriera del duo danese, dai classici “Attack of the Ghost Riders” e “Do You Believe Her” fino alla potente “Recharge & Revolt”, che chiude il concerto con Hoyer alla chitarra. Wagner e Foo si dividono voci e strumenti con naturalezza, mostrando una sintonia ancora solida, mentre la batteria precisa di Hoyer sostiene l’intero set con forza discreta.

Il pubblico risponde con calore e partecipazione, confermando quanto i Raveonettes siano ancora amati in Italia. Tra feedback, melodie retrò e chitarre sature (e qualche necessaria base), la band dimostra di non aver perso il tocco: più che un’operazione nostalgia, un concerto autentico, vivo e perfettamente calibrato.