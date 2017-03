Tornano i Dinosaur Jr., due date a luglio

I padri dell’indie rock americano tornano in Italia nella formazione originale per due concerti imperdibili, freschi di pubblicazione dell’ultimo intenso “Give A Glimpse Of What Yer Not”.

Queste le due date dei Dinosaur Jr. previste in Italia per l’estate:

10 luglio 2017 – Sesto San Giovanni (Mi) – CarroPonte

via Granelli 1 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)

info:www.carroponte.org

inizio concerti ore 21.30

biglietti: 17 € + d.p. / 20 € in cassa

biglietti disponibili sui circuiti Mailticket Italiae TicketOne

11 luglio 2017 – Padova – Parco Della Musica – Padova

biglietti: 17 € + d.p. / 20 € alla porta

early birds da oggi in vendita qui:http://everywheregigs.bigcartel.com/

dal 28 marzo biglietti interi in vendita qui: http://www.mailticket.it