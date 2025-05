L’agenda dei Live della settimana (#18, 2025)

Non ci soffermiamo sulla tripletta di eventi al milanese Alcatraz (The Murder Capital, The Brian Jonestown Massacre e Ride tutti in data unica e acquistabili sul solito Dice) solo perchè ne faremo il consueto report!

Martedì 6 Maggio – LINDA SMITH, Filla in Montagnola, Bologna

Prendiamo a prestito le parole dell’amico Enzo Baruffaldi (Neu Radio, We Were Never Being Boring) per un’artista che siete ancora in tempo per conoscere. “Qualunque biografia di Linda Smith che leggerete la descrive come “a pioneer of the home recording movement“. Il suo stile, da sempre scarno ed essenziale, a volte austero, ne ha fatto una figura praticamente leggendaria nella scena lo-fi sin dagli Anni Ottanta. La sua scrittura evoca atmosfere alla Nico, Raincoats, Marine Girls e Young Marble Giants. La Captured Tracks ha curato una serie di ristampe delle sue opere, e nel 2023 ha pubblicato il suo primo album di nuovo materiale, A Passing Cloud, in collaborazione con Nancy Andrews.” Il tour italiano in essere prosegue a Bologna (gratuito) e al Fanfulla di Roma, giovedì 8 Maggio.

Mercoledì 7 Maggio – NADAH EL SHAZLY, Fondazione Merz, Torino

Per la sua prima visita italiana di sempre, Nadah El Shazly presenterà il suo attesissimo nuovo album, Laini Tani, in uscita a maggio 2025 sotto l’etichetta di Björk, One Little Independent Records. Sul palco sarà affiancata da Sarah Pagé (arpa) e 3Phaz (elettronica), dando vita a un’esperienza sonora intensa e suggestiva. Nota per il suo mix di influenze arabe tradizionali e stili improvvisativi, El Shazly – produttrice, cantante, compositrice e attrice egiziana residente a Montréal – si è guadagnata il plauso internazionale per uno stile che sfugge alle definizioni di genere, una voce ipnotica e arrangiamenti d’avanguardia. Ha partecipato a prestigiosi festival internazionali come Irtijal, Le Guess Who?, Rewire e Roskilde, consolidando il suo ruolo nella scena musicale globale grazie a esibizioni dal vivo immersive e magnetiche, che intrecciano la sua affascinante voce con complesse manipolazioni sonore ed entusiasmanti collaborazioni con altri musicisti. Ingresso gratuito, giovedì 8 sarà a Bologna per un appuntamento No Glucose a Le Serre dei Giardini.

Venerdì 9 Maggio – THE BUG CLUB, Arci Bellezza, Milano

Iggy Pop ha confessato di provare “un certo grado di piacere e di fascino” parlando del loro nuovo album: benvenuti nel vibrante mondo di The Bug Club, una dinamica band gallese indie rock che ha catturato i cuori degli amanti della musica sin dalla sua formazione nel 2016! Questo talentuoso duo, anche nostra cover del mese, composto da Sam Willmett (chitarra e voce) e Tilly Harris (basso e voce), ha incantato il pubblico con un mix unico di ritmi vivaci e narrazioni intelligenti. Il loro suono è un delizioso amalgama di indie rock con un tocco di influenza blues. Il terzo LP On The Intricate Inner Workings Of The System, uscito per Sub Pop Records, vede la band servire la sua specialità: Modern-Lovers-meets-Nuggets garage rock. Very Human Features lo seguirà nelle prossime settimane! Biglietti per questa e la data al Bronson di Ravenna (sabato 10) disponibili su Dice.

Venerdì 9 Maggio – ELIAS RONNENFELT, Circolo Arci Progresso, Firenze

Già leader e cantante degli Iceage (una delle band cardine della scena post-punk contemporanea), Elias Rønnenfelt ha debuttato da solista nell’ottobre del 2024 con un disco uscito per Escho e che ne ha messo particolarmente in risalto la vena folk e cantautorale. Registrato a Copenaghen nel corso di un anno, Heavy Glory è stato plasmato in momenti e capitoli. Rønnenfelt suona le chitarre, mentre Dan Kjær Nielsen degli Iceage è alla batteria. Collaboratori di lunga data fanno capolino nel disco, tra cui Peter Peter, leggenda del punk danese ’77, mentre Joanne Robertson e Fauzia aggiungono contrappunti vocali in due brani. “L’ho fatto molte volte,” racconta Rønnenfelt parlando della creazione di un album, “ma catturare e cristallizzare un disco rimane un rituale unico, solo con circostanze diverse. Stiamo catturando qualcosa di difficile da trattenere.” Biglietti a questo link. Il musicista di Copenhagen lo presenterà con un tour acustico di quattro date prodotto da Mandic Agency: si inizia al Covo Club di Bologna giovedì 8 per poi passare appunto da Firenze, il Circolo Dong di Macerata sabato 10 e il Blah Blah di Torino domenica 11 Maggio.

Sabato 10 Maggio – MOTORPSYCHO, Vidia Club, Cesena

Tornano in Italia i Motorpsycho, ad un mese dalla pubblicazione di un lavoro roccioso come Neigh!!, ideale prosecuzione dell’acustico Yay! La psychedelic rock band originaria della Norvegia vanta una radicata fan base nel nostro Paese. “The Comeback Tour” vedrà Bent Sæther e Hans Magnus Ryan esibirsi oltre al Vidia Club di Cesena (prevendita a questo link), il 9 Maggio al Live Club di Trezzo sull’Adda, l’11 all’Orion di di Roma e martedì 13 Maggio al Palmariva Live Club di Portogruaro (VE).

Domenica 11 Maggio – KARATE, Milk, Torino

Da sempre fedeli alla loro ricerca i Karate di Geoff Farina, Eamon Vitt e Gavin McCarhty originari di Boston, riunitisi nel 2022, tornano in scena a ben 20 anni di distanza dall’ultimo disco di inediti, Pockets, pubblicando il nuovo album Make It Fit, uscito il 18 ottobre. La band ha realizzato sei album, due EP, numerosi singoli e split tra il 1994 e il 2005. A partire dalle radici punk, il gruppo ha compiuto ampie esplorazioni, virando su jazz-rock, post-rock e una versione unica dello slowcore di sperimentazione progressive indie. Nel 2020, un articolo del Chicago Reader fa notare come i vinili rari dei Karate stessero raggiungendo prezzi altissimi. I fan di lunga data di Numero Group entrano allora in campo, offrendosi di aiutare la band a diffondere nuovamente i suoi album, letteralmente inviando un van nel Nord dell’Inghilterra per recuperarne i master. Nel 2023 viene così ripubblicata l’intera discografia in studio della band. Unica data non ancora esaurita, affrettarsi a questo link.

Foto di Nadah El Shazly: Malak El Sawi