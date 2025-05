Gemini Festival, il programma della terza edizione

+Ritorna a Bologna, venerdì 16 e sabato 17 maggio, Gemini, il festival che porta nella suggestione post-industriale del DumBO la visione creativa di una scena internazionale che mescola piacere dell’ascolto, pista da ballo e il desiderio di vivere un’esperienza che è, insieme, musicale e sociale.

Con la direzione artistica di Marco Ligurgo, già responsabile delle line-up del ROBOT, Gemini, esprime il gusto per la scoperta e per la valorizzazione di talenti ‘globali’, che a Bologna daranno il via al ricco calendario italiano dei festival estivi.



Venerdì 16 maggio

Si inizia con il live di Ana Lua Caiano, una delle presenze costanti nei festival che guardano alla musica come occasione di fusione tra culture (tra gli altri, al Primavera Sound 2024). Portoghese, polistrumentista e cantante di scuola classica e jazz, intreccia musica folk ed elettronica in performance uniche di one-woman-band. A seguire, il live di Valentino Vivace, il vero ‘nome nuovo’ della moderna italo-disco svizzera, che continua a impazzare nei club del pianeta, restituendo dignità culturale a un ritmo nato proprio a Bologna, tra aule del Conservatorio e disco-balere. A Gemini presenta – con la band – il suo ultimo lavoro, “Super Discoteca”, presentato in anteprima assoluta all’ESNS, il boutique festival più importante in Europa. Arrivano poi i Dov’è Liana?, trio francese che mescola il french touch con influenze italiane e rock per dare vita a una nuova house pop. Giovanissimi, hanno la capacità di trasformare ogni posto nel quale si esibiscono nella festa perfetta: un tocco di follia, uno di sensualità, uno di danza frenetica. Diventati iconici anche per la loro estetica fluid, che sfida e sfuma le linee della mascolinità tradizionale, hanno scelto Gemini per presentare la loro nuova linea di merchandising, attesa quasi quanto i loro dischi. Gran finale della prima giornata con il DJ set di Sofia Kourtesis, artista peruviana residente a Berlino – e pupilla oltre che di Kalporz anche di Caribou- Allo spazio Temporanea, la serata sarà animata dal back-to-back dei local heroes Remaster Needed e Goodjacobbe, e dal DJ set di Fenoaltea, fondatore e dj dei format Eclettica e Vertigo. Astro nascente italiano e producer in alcuni dei progetti più interessanti del nuovo pop/urban alternativo, porta a Gemini il suo nuovo disco.



Sabato 17 maggio

Il secondo giorno si apre con la presentazione live del nuovo album di Go Dugong: MADRE è un viaggio tra ritmi tribali ed elettronica contemporanea, un lavoro nato da una collaborazione con il musicista venezuelano Washé, in uno studio di Caracas e in un viaggio catartico nella Foresta Amazzonica, dove hanno sfidato le reciproche percezioni della natura. L’artista sarà accompagnato da una super band composta dal batterista dei TRRMA, il trombettista dei Cacao Mental e dal sassofonista degli Addict Ameba. A seguire, i La Femme, rock band francese di culto che arriva a Gemini con i brani del suo ultimo lavoro, Rock Macchine, un omaggio alle distorsioni elettriche, al muro del suono, alle ballate travolgenti intrise di new wave e sintetizzatori analogici. Per loro un ritorno alle origini, ai lavori degli esordi nel 2010 e alla musica dei loro idoli di sempre, i Velvet Underground Dopo di loro, il live dei Planet Opal, duo che dimostra quanto sia vivace oggi la via italiana all’elettronica: tra amore per il cosmic rock tedesco e un’anima profondamente discom Giorgio Assi e Leonardo De Franceschi creano precisi microcosmi sonori che rispecchiano fedelmente la loro idea di musica di comunità. A Gemini portano i brani del nuovo disco, “Recreate Patterns, Release Energy”. A chiudere la serata al Binario Centrale, il DJ set di Cassius, MC Solaar con il il nuovo album “1999 DJ Tool”, una riedizione del loro storico disco d’esordio con versioni inedite di 8 brani. Nello spazio Temporanea, i DJ set di Ciccio Gallea – un mix del sound delle subculture mancuniane di fine anni ’80 e il britpop anni ’90 – e il back-to-back tra Grem, ideatore e dj dei party Maze e Ferrari, dj resident dei party Anna Molly e componente della BSR Crew accompagneranno il pubblico in una notte tutta da ballare.



I biglietti e gli abbonamenti per il festival sono disponibili in quantità limitata su Xceed.