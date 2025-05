Fuck Normality torna all’Eremo Club

Fuck Normality, di cui siamo da anni partner e supporter, torna con l’Eremo Club di Molfetta, in provincia di Bari, sabato 7 giugno 2025 per una nuova affabulazione musicale. Sul palco Dengue Dengue Dengue, duo peruviano che ha rivoluzionato l’immaginario del club contemporaneo latino. Il loro set è un rito ipnotico, dove bassi profondi e cumbia futurista si intrecciano in paesaggi sonori lisergici, danzanti e visionari. Con loro Populous, architetto del suono globale, che non ha bisogno di presentazioni su queste pagine e reduce da “Isla Diferente”, il suo nuovo album in uscita per la sua etichetta Latinambient in cui è stato affiancato dal navigato producer Rocco Rampino. Go Dugong presenta in anteprima il nuovo live tratto da MADRE, l’album in uscita a novembre per 42 Records / La Tempesta. Un progetto nato nel cuore dell’Amazzonia venezuelana insieme all’artista Washé: strumenti indigeni, field recordings e groove elettronici si fondono in un racconto viscerale di rinascita, natura e memoria.



STRADA, dj/selector dalla ricerca curiosa e imprevedibile, chiude la lineup con un set che mescola kwaito, batida, gqom, amapiano, dub e field recordings. Una selezione che vibra di percussioni e bassi, già portata in festival come Spring Attitude, Ortigia Sound System e Linecheck, e ogni mese in onda su Rough Radio con il suo programma ASQUA. Una lineup che attraversa generi, geografie, identità. Una notte per chi danza fuori dal binario.



Fuck Normality Festival è organizzato da Degenere, associazione che opera nell’ambito di eventi culturali, valorizzando la relazione tra linguaggi d’avanguardia e stili differenti e diffondendo una cultura delle pari opportunità, nel superamento di pregiudizi e stereotipi.

Per info scrivi a fnfestival@gmail.com oppure vai sui canali Facebook e Instagram di Fuck Normality.