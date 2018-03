Sampha, Young Fathers, Fatima Al Qadiri. Radar Festival esagera

Il terzo annuncio di Radar Festival consacra la prima edizione di questo weekend milanese come uno degli eventi più interessanti degli ultimi tempi.

L’headliner di venerdì 8 giugno sarà Sampha, una delle voci più celebrate della scena black contemporanea dopo collaborazioni con Beyoncé, Kanye West, Drake, Kanye West, Solange e Beyoncè, e l’intenso LP di debutto “Process”, uscito nel 2017 su Young Turks.



Con lui sono stati appena confermati gli Young Fathers, ineffabile trio scozzese che coniuga rap, R&B e avant-pop e che si è fatto conoscere da platee sempre più ampie per un’avvimncente collaborazione e un tour al fianco dei Massive Attack e Fatima Al Qadiri, producer e visual artist di origine kuwaitiana, considerata a ragione una delle artiste concettuali più intriganti e originali dell’ultimo decennio.



Un’altra succosa conferma alza ulteriormente l’asticella in termini di sonorità hip hop contemporanee, con una delle nuove icone della scena queer della East Coast, il ventisettenne rapper del New Jersey Cakes Da Killa.





Completa, per ora, una line up di spessore finalmente europeo, un nome italiano, il primo a oggi annunciato, che su queste pagine non ha davvero bisogno di presentazioni. Il producer leccese Populous per l’occasione sarà accompagnato da un gang di “friends” tutta da scoprire.

Questo il programma delle due giornate, ma arriveranno tanti altri nomi tra i 4 palchi del parco di Segrate:

Venerdì 8 GIUGNO

SAMPHA, YUNG LEAN, THE BLACK MADONNA, ABRA, PALE WAVES, CAKES DA KILLA, POPULOUS & FRIENDS + more TBA

Sabato 9 GIUGNO

CHARLOTTE GAINSBOURG, YOUNG FATHERS, SUPERORGANISM, SOPHIE, KELLY LEE OWENS, FATIMA AL QADIRI, RINA SAWAYAMA, MAVI PHOENIX, BAD GYAL + more TBA

Come scrive giustamente lo staff di Radar Festival, “dopo aver portato negli ultimi anni in Italia alcuni dei migliori talenti internazionali (The xx, Bonobo, Grimes, FKA Twigs, Kamasi Washington, Solange, Foals, Future Islands, Run The Jewels, alt-J e molti altri), con un particolare focus sullo scouting e sull’innovazione, RADAR Concerti ha così deciso di mettersi in gioco dando vita alla prima edizione del RADAR FESTIVAL, ispirandosi alle atmosfere del Field Day, del Melt e del Flow Festival”.

Abbonamenti e daily ticket in vendita DIY Ticket e su Ticketone