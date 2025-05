Anche quest’anno arriva SOLIDO

Prosegue e si arricchisce l’esperienza di SOLIDO, il coordinamento tre dei festival emiliano-romagnoli più importanti: Ferrara Sotto Le Stelle, Arti Vive Festival e Acieloaperto.

Nato in modo spontaneo nel 2020 tra le iniziative sviluppate per rispondere alle questioni originate dalla crisi del settore dei concerti, da proposta temporanea si è poi evoluto in un progetto costante e stabile, SOLIDO appunto: per la prima volta in Emilia-Romagna, tre importanti rassegne si coordinano in un percorso innovativo, capillare e inclusivo. Il network si consolida anche nel 2025 proseguendo nella definizione di un modello di cooperazione tra festival originale, virtuoso ed efficace, forte dell’esperienza positiva del primo triennio 2021/2023 e del primo anno dell’attuale triennio 2024/2026,resi possibili dal finanziamento della legge 2/2018 della Regione Emilia-Romagna relativa allo sviluppo del settore musicale e grazie al supporto dell’Emilia-Romagna Music Commission.

Attenzione al gender-balance e alla rappresentatività, all’accessibilità e alla sostenibilità ambientale ed economica, alla cultura digitale e all’inclusività: questi sono i pilastri che definiscono l’identità del coordinamento, che vuole mettere al centro la costruzione di un’idea innovativa di Festival, sviluppando nuovi approcci alla promozione della musica dal vivo.

Una valorizzazione del pubblico e del suo ruolo dinamico che va di pari passo a quella dei soggetti che contribuiscono a costruire e definire la cultura di un territorio. Per questo SOLIDO collabora da sempre con enti locali, associazioni, club e locali in tutta la Regione, creando una serie di iniziative che supportano anche la crescita e la creatività emiliano-romagnola. In questo quadro si inserisce la quinta edizione del FESTIVALINO, l’appuntamento autunnale organizzato dal network che ogni anno prende vita nella città di uno dei tre festival e che nel 2025 sarà a Ferrara dal 28 al 30 novembre. Live, talk e showcase per avvicinare il pubblico alle tematiche e ai valori portati avanti da SOLIDO, che si dirameranno tra vari luoghi della città che negli anni hanno ospitato e supportato il progetto, come i Circoli Arci Officina Meca e Bolognesi, il Teatro Comunale e la Sala Estense.

FERRARA SOTTO LE STELLE, giunta quest’anno alla ventinovesima edizione, ospita dal 10 al 15 giugno sul palco del Cortile del Castello Estense cittadino i live di straordinari artisti internazionali come Stereolab, Tinariwen, Porridge Radio e Ani Difranco; di musicisti che hanno fatto la storia della scena indipendente del nostro Paese, gli emiliani Offlaga Disco Pax e Angela Baraldi, o che la stanno facendo, come Marco Castello. E ancora, le sperimentazioni sonore di Adriano Viterbini e Laura Agnusdei e l’energia di Lamante e di Thomas Les Vache. Il festival continua poi a far vivere la musica in altre stagioni e altri spazi: in quest’ottica sono nate le due anteprime primaverili a Bologna e nella Sala Estense di Ferrara e tornano i concerti ad Argenta (FE), tra cui quello di Whitemary (17 giugno) in collaborazione con CIDAS per la Giornata internazionale del Rifugiato. Non mancherà poi il consueto live di anteprima del festival di giornalismo Internazionale a Ferrara, a cui si aggiunge un ulteriore appuntamento autunnale con il concerto degli Swans (3 novembre).

Diciottesima edizione invece per ARTI VIVE FESTIVAL, che torna dal 3 al 6 luglio a Soliera (MO) per quattro giorni di musica, teatro, laboratori per bambini e tanto altro. Sul palco si alterneranno brillanti band internazionali come Deadletter e Black Country, New Road e alcune delle penne italiane più preziose in circolazione come Giorgio Poi e Emma Nolde. Trovano spazio anche progetti emiliani di grande valore come Francesca Bono, Leatherette, Maciste, Pip Carter & The Deads e Stella Burns. E ancora, il cantautorato d’altri tempi di Amalfitano, l’alt rock tra Sudafrica e Berlino di Lucy Kruger & The Lost Boys, il garage punk degli A/lpaca e l’elettro pop svizzero-caraibico dei Monte Mai. Gran finale il 12 luglio ai Giardini Ducali di Modena: prima ospite confermata, Whitemary.

ACIELOAPERTO invece, giunto alla tredicesima edizione, riempie di musica la Romagna per i mesi di luglio e agosto: Si parte dalla suggestiva Rocca Malatestiana di Cesena, pronta a ospitare la “techno marching band” MEUTE (9 luglio), le chitarre di Wolfmother e Dirty Honey (10 luglio), il duo rivelazione Wet Leg (16 luglio) e il talento ironico di Marco Castello (17 luglio), per poi navigare verso il Woodpecker di Milano Marittima con la festa del travolgente collettivo Ivreatronic (14 agosto). Si prosegue ai Chiostri di San Francesco a Cesena con la raffinatezza di Joan Thiele (23 agosto) e l’energia di okgiorgio (24 agosto) per infine attraccare a Villa Torlonia a San Mauro Pascoli, teatro degli imperdibili concerti di una band iconica, i Franz Ferdinand (29 agosto), e l’eclettismo irresistibile e poetico di Lucio Corsi (30 agosto).