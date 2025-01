“Tanno” è il fumetto di Giovanni Lindo Ferretti e Michele Petrucci

Giovedì 23 gennaio alle ore 17, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, si terrà la presentazione di Tanno (saldaPress, 2024), l’esordio nel mondo del fumetto di Giovanni Lindo Ferretti, voce, corpo e pensiero di progetti musicali iconici come CCCP – Fedeli alla linea, CSI, PGR, e molto altro ancora. Un’occasione unica per ascoltare dalla viva voce degli autori, Giovanni Lindo Ferretti e Michele Petrucci, il racconto di come è nato e si è sviluppato il progetto del graphic novel Tanno. A dialogare con loro Enrico Fornaroli (Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bologna) e Otto Gabos (autore di fumetti e docente presso la stessa Accademia). A seguire gli autori saranno disponibili per una sessione di firmacopie.

Con Tanno, Giovanni Lindo Ferretti intreccia le tappe della sua vita pubblica – la musica, il pensiero, la poesia – con una dimensione più intima e spirituale, ispirata ai luoghi della sua infanzia e al suo profondo amore per i cavalli. Tanno, diminutivo affettuoso di Tancredi, è il cavallo al centro di questo racconto, e attraverso la parabola del suo rapporto con l’animale Giovanni Lindo Ferretti ci guida alla scoperta del suo mondo interiore e del legame profondo con la propria terra e le proprie origini. Ad accompagnarlo nel racconto, i disegni di Michele Petrucci – già autore della biografia dedicata a Reinhold Messner e presente nel catalogo saldaPress con la fiction storica incentrata sull’architetto romano Vitruvio – che ha proposto a Ferretti questa nuova sfida.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Giovedì 23 gennaio alle ore 17:00, presso l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, Via Belle Arti, 54 – 40126 Bologna (BO).