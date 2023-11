“The Masterplan” degli Oasis esce rimasterizzato

Domani 3 novembre uscirà in formato da collezione in edizione limitata la riedizione di “The Masterplan” degli OASIS via Big Brother Recordings Ltd.

A 25 anni dall’uscita originale, verranno resi disponibili nuovi formati tra cui CD, musicassette color crema e doppio vinile in edizione limitata (argento, marmo verde e nero e LP neri). I nuovi formati presentano audio rimasterizzato, tratto dalle ristampe di “Chasing The Sun“, disponibile per la prima volta in un’unica raccolta.

“The Masterplan” è una raccolta di lati B originariamente presenti nei singoli dei primi tre album degli Oasis, “Definitely Maybe” (1994), “(What’s The Story) Morning Glory?” (1995) e “Be Here Now” (1997).

Uscito nel 1998, “The Masterplan” si è classificato al secondo posto nella classifica ufficiale degli album del Regno Unito, vendendo oltre 122.000 copie nella prima settimana. Ha ottenuto il triplo disco di platino e ha venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo.

Da molti fan è considerato alla stregua di un album vero e proprio. L’album include diversi brani storici degli Oasis, come “Acquiesce” (originariamente presente nel disco singolo di “Some Might Say”) e cantata da entrambi i fratelli Gallagher, “Half The World Away” (dal disco di “Whatever”) che in seguito divenne famosa come colonna sonora della serie comica “The Royle Family” e “Going Nowhere” nella soundtrack di “The Acid House”; Noel ha poi spesso descritto la traccia del titolo, “The Masterplan” (originariamente quarta traccia bonus sul singolo di “Wonderwall”), come una delle sue migliori canzoni.

LINK PRE ORDER E PRE SAVE: https://oasismusic.lnk.to/themasterplan25

Tracklist:

1 Acquiesce (Remastered)

2 Underneath The Sky (Remastered)

3 Talk Tonight (Remastered)

4 Going Nowhere (Remastered)

5 Fade Away (Remastered)

6 The Swamp Song (Remastered)

7 I Am The Walrus – Live Glasgow Cathouse June ‘94 (Remastered)

8 Listen Up (Remastered)

9 Rockin’ Chair (Remastered)

10 Half The World Away (Remastered)

11 (It’s Good) To Be Free (Remastered)

12 Stay Young (Remastered)

13 Headshrinker (Remastered)

14 The Masterplan (Remastered)

www.oasisinet.com – #TheMasterplan25

