Cover Ottobre 2023: Slauson Malone 1 

Uscirà il 6 ottobre sull’iconica Warp il nuovo album di Jasper Marsalis a nome Slauson Malone 1 che presenterà in data unica italiana sabato 4 novembre a Club to Club.

L’artista multidisciplinare , oggi di stanza a Los Angeles, si era fatto conoscere nel 2019, prima di trasferirsi da New York alla California con l’ambizioso “A Quiet Farwell, Twenty Sixteen to Twenty Eighteen (Crater Speak)”, raccolta di tracce di conscious rap sperimentale dai toni dark ed evocativi. con “Vergangenheitsbewältigung (Creater Speak)”, uscito appena un anno dopo e dai tratti più avant e jazzy in cui esplora “la sua paura, la sua solitudine, la sua felicità, la sua blackness, la sua queerness e e sulla oggettività”.



Nel nuovo album “Excelsior”, anticipato dal singolo “Voyager” presentato con un video diretto da da Ryosuke Tanzawa, Marsalis ha tratto ispirazione dal periodo complicato vissuto nel trasferimento da una costa all’altra degli Stati Uniti e continua a tracciare un’originale percorso di introspezione psicologica e musicale tra avanguardia e rap d’autore, con un flow a metà strada tra spoken word e nu-soul, come fanno pregustare le altre due, delle diciotto tracce complessive, già pubblicate, “Half-Life” e “New Joy”.

La parola “Excelsior”, come scrive Marsalis per presentare il disco, incarna l’ascesa perpetua, una sorta di spada metaforica che in possesso di qualcuno cresce incessantemente fino a fendere il pianeta in un “gran finale”. Non è altro che una metafora usata come lente per esplorare le sfaccettatura della mascolinità, con una ritrovata e limpida prospettiva di autocoscienza.

Musicalmente le esperienze vissute sono ripercorse come dei flash attraverso tracce più vicine alla forma canzone e mini-suite dal taglio più etereo e visionario, ispirate alle sonorità della leggendaria compositrice americana Wendy Carlos, tra le prime interpreti elettroniche a rendere famoso il Moog alla fine degli anni Sessanta, vincitrice di un Grammy (con l’album “Switched-On Bach” del 1968) e poi diventata famosa per il suo contributo nella soundtrack di “Arancia Meccanica” e “Shining” di Kubrick, oltre che di “Tron”.

Slauson Malone 1 è il nostro artista del mese di ottobre 2023.