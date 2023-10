Uscirà a giorni “l’ultima canzone” dei Beatles

Una nuova canzone dei Beatles, da Paul McCartney subito battezzata come “the last song” dei Fab Four, uscirà il 2 novembre 2023 alle 15. Oltre al prezioso contributo di McCartney stesso e di Starr, il completamento di “Now and Then” – un demo incompleto del 1978 di John Lennon già in passato considerato papabile di completamento e di pubblicazione per le Anthologies della band, come avvenne per “Free as a Bird” e per “Real Love”, ma poi accantonato – è stato possibile anche grazie all’Artificial Intelligence su consiglio del regista Peter Jackson, che due anni fa completava e dava alle stampe per la Disney l’imponente documentario a puntate Get Back.

Coinvolto nell’operazione è stato anche Jeff Lynne della Electric Light Orchestra, amico e produttore di George Harrison e suo collega nel supergruppo Traveling Wilburys, che già nel 1995 aveva lavorato al brano per la sua possibile inclusione in un volume dell’Anthology senza che l’operazione portasse ad alcun risultato. “Now and Then” conterrà la chitarra di Harrison incisa nel ’95, una nuova parte di batteria di Ringo e chitarra, basso e piano di McCartney. A curare gli arrangiamenti degli archi McCartney stesso come supervisore e compositore insieme a Giles Martin e a Ben Foster. Il nuovo brano uscirà in un singolo “doppio Lato A” che vedrà affiancati il pezzo inedito, “l’ultimo brano dei Fab Four”, e il primo singolo del gruppo, “Love Me Do”, entrambi mixati in stereo e Dolby Atmos. “Now and Then” sarà accompagnato da un videoclip in uscita il 3 novembre e a completare il tutto verrà diffuso anche un documentario, Now And Then – The Last Beatles Song, cui hanno lavorato McCartney, Harrison, Ringo, Sean Ono Lennon e Peter Jackson. «It’s quite emotional. And we all play on it, it’s a genuine Beatles recording. In 2023 to still be working on Beatles music, and about to release a new song the public haven’t heard, I think it’s an exciting thing», ha dichiarato McCartney nel presentare la nuova uscita. In aggiunta al brano arriveranno anche le nuove edizioni delle maxi-raccolte beatlesiane 1962-1966 (Red) e 1967-1970 (Blue) con mix aggiornati e con la presenza di “Now and Then”.