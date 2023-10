La Top 7 della settimana (#43, 2023)

7. Nuovo disco per il progetto Penza Penza di Misha Panfilov

Il super profilico Misha Panfilov, musicista e produttore estone di stanza a Funchal (Portogallo), ha pubblicato un nuovo disco coloratissimo e funk come al solito: “Electricolorized” (si veda l’annuncio su Instagram).

6. “Nekkuja”, il nuovo album di Marina Herlop

Solo qualche mese fa – a marzo – il nostro Matteo Mannocci l’aveva intervistata in occasione della sua data fiorentina e n’era venuta fuori una bellissima chiacchierata (la potete recuperare qui), oggi esce il suo nuovo album: “Nekkuja”.

Nekkuja by Marina Herlop

5. L’uscita di “Suntub” di ML Buch

È uscito il secondo album a firma ML Buch, progetto dalla musicista e produttrice danese Marie Louise Buch. “Suntub”, un doppio disco composto da 15 brani, è etereo, dalle mille sfaccettature. Musica che si muove su più piani e che alle volte sembra quasi sospesa in un limbo.

Suntub by ML Buch

4. I DIIV condividono un nuovo brano: “Soul Net”

I newyorkesi DIIV (band che seguiamo da sempre e da noi intervistata tra l’altro in occasione della loro prima volta in Italia nel 2013) sono in tour – per lo più – come opening act delle date americane dei Depeche Mode ma stanno facendo concerti anche da headliner come quello al Bijou Theatre di Knoxville del 18 ottobre o al The Orange Peel di Asheville del 16 ottobre. In scaletta hanno inserito dei pezzi inediti, uno di questi è Housejam (così è stato chiamato dagli utenti di setlist.fm). Ieri 26 ottobre il pezzo è stato condiviso ufficialmente dalla band. si chiama “Soul Net” ed è ascoltabile sul sito omonimo (qui).

2. La Cam Sugar recupera dai propri archivi la colonna sonora de “Il sesso della strega” di Daniele Patucchi

3. Uscita nelle sale italiane di “Anatomie d’une chute” di Justine Triet

Dal 26 ottobre, grazie alla Teodora Film, è nelle sale italiane Anatomia di una caduta, film vincitore della Palma d’Oro all’ultimo Festival di Cannes. Lista dei cinema dove andare a vederlo.

La Cam Sugar recupera dai propri archivi la colonna sonora de “Il sesso della strega” di Daniele Patucchi, rimasta inedita fino ad oggi ad eccezione della title-track pubblicata nel disco library Brani Ritmici A Sottofondo del 1973.

Disponibile in CD e vinile.





1. Il live album “Citta’ ’93” dei Les Rallizes Dénudés disponibile sulle piattaforme di streaming

Da oggi, sulle piattaforme di streaming, è disponibile lo storico live album dei giapponesi Les Rallizes Dénudés: “Citta’ ’93”. Per anni circolato solo come bootleg, quest’anno è stato pubblicato ufficialmente dall’americana Temporal Drift in formato vinile e CD.