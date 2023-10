L’agenda dei Live della settimana (#42, 2023)

Martedì 17 Ottobre – GILBERTO GIL, Teatro degli Arcimboldi, Milano

Il tour d’addio di Gilberto Gil fa tappa a JAZZMI per regalare l’ultimo atto di una carriera straordinaria. Con “Aquele Abraço” l’artista brasiliano ripercorre i luoghi più significativi del suo crescendo musicale. Padre fondatore della Musica Popular Brasileira, ha collaborato con artisti del calibro di Bob Marley e Stevie Wonder, certificando un linguaggio musicale tipico della sua terra, ma allo stesso tempo pervaso da pop, rock e jazz. Biglietti a questo link.

Giovedì 19 Ottobre – MOSES BOYD, Anfiteatro Martesana, Milano

Per Moses Boyd è già stato un viaggio straordinario. Batterista, produttore, compositore e ex resident della bbc 1xtra, pluripremiato, fieramente indipendente e forte di una vasta gamma di influenze ed esperienze, è pronto per spiccare il volo portandoci con lui verso orizzonti musicali lontani e inesplorati. Opening Addict Ameba: la band di dieci elementi nasce allo storico studio il guscio di Milano, dove è stato registrato il primo disco, panamor, uscito a luglio 2020 per black sweat records. L’esordio – che mescola afro, ethio jazz, psych rock e musica latina – è stato apprezzato e salutato con curiosità dalla critica. Gratis con prenotazione su Dice.

Giovedì 19 Ottobre – TOM SKINNER, Locomotiv Club, Bologna

Dopo aver realizzato nel decennio scorso un paio di lavori intestati Hello Skinny, Tom Skinner (Sons Of Kemet, The Smile), firma di suo pugno Voices of Bishara: album piccolo nelle dimensioni – sei brani in mezz’ora – dove però accadono fatti rilevanti. Ad esempio, compaiono insieme per la prima volta su disco Shabaka (sassofoni e clarinetto basso) e Nubya Garcia (sax e flauto), arcani del jazz britannico contemporaneo. Gli altri due strumentisti coinvolti sono Tom Herbert (contrabbasso) e Kareem Dayes (violoncello). Come lascia intuire il curriculum del titolare, l’approccio ai canoni del genere non è esattamente ortodosso: valga a dimostrarlo l’impulso ritmico di natura hip hop che anima “Voices (of the Past)” e dà forma al groove carico di swing di “The Journey”, l’episodio più esteso della raccolta. Oltre a percuotere le pelli con ingegno ed eleganza, Skinner si è occupato della produzione, adottando la formula del taglia-e-cuci: «Ho preso spunto dai grandi remix dance di gente tipo Theo Parrish, che sminuzzava le melodie e metteva in loop le sezioni. Non sono un purista. Non voglio rimanere ancorato al passato». Prevendita attiva su Dice.

Giovedì 19 Ottobre – VALERIO TRICOLI, Gada, Firenze

Valerio Tricoli, compositore di musica elettroacustica e improvvisatore radicale su strumenti elettronici analogici, di origine palermitana, opera attualmente in Germania, con base a Monaco. E’ considerato uno degli elementi di punta della nouvelle vague musicale italiana. Dalla metà degli anni ’00, utilizza il Revox B77 come dispositivo unico per il campionamento dal vivo, la trasformazione in tempo reale, l’editing e il mix di fonti sonore pre-registrate sia per i concerti live che per la creazione delle tracce pubblicate su disco. “A Circle of Grey” è una composizione elettroacustica che fonde contemplazione filosofica sulla transitorietà e l’impermanenza ed esplorazione musicale. La sua tavolozza sonora assume le rifrazioni di un non colore, per creare un’esperienza sempre in bilico tra tangibilità e astrazione. Utilizzando suoni sintetici e suoni catturati dalla realtà poi manipolati attraverso un registratore a bobine Revox, “A Circle of Grey” sfida le facili categorizzazioni, poichè Tricoli integra perfettamente una varietà di tecniche ed elementi in un paesaggio sonoro arido, spezzato, deserto, tormentato, ma comunque affascinante. Ingresso 8 Euro con tessera Gada (5 Euro).

Venerdì 20 Ottobre – KANYE WEST, Rcf Arena, Reggio Emilia

Avanti tutta, nonostante manchi ancora l’autorizzazione formale (e tale dovrebbe essere) del Comitato per l’ordine a la sicurezza pubblica per il concerto-evento di Kanye West annunciato per il venerdì 20 ottobre alle 21 alla Rcf Arena di Reggio Emilia e in cui presenterà in anteprima il nuovo lavoro in studio. Lunedì pomeriggio vi sarà la riunione con i rappresentanti delle forze di polizia, delle istituzioni cittadine e provinciali e dell’Ausl nel palazzo del Governo per esaminare carte e richiesta. Per aprire la vendita su Ticketone gli organizzatori dovranno quindi aspettare il sì della Prefettura, ma nel momento in cui ci leggete li avrete già comprati.

Venerdì 20 Ottobre – MOTORPSYCHO, Cage, Livorno

Ormai affezionatissimi al nostro paese, la storica band hard-psych norvegese hanno annunciato le date del loro nuovo tour europeo che li vedrà impegnati a presentare dal vivo l’ultimo album “Ancient Astronauts“, pubblicato lo scorso settembre. Oltre al Cage di Livorno al prezzo di 25 Euro più prevendita, i Motorpsycho si esibiranno a Cesena (Vidia, 21 Ottobre), Roma (Orion, 22 Ottobre) e Milano (Santeria Toscana 31, 24 Ottobre).

Sabato 21 Ottobre – SHABAKA HUTCHINGS, Teatro Dal Verme, Milano

Un incontro unico e travolgente tra la tradizione degli gnawa di cui Bekkas è depositario, l’anima black di Hutchings e il Jazz Americano Contemporaneo di Drake. Uno spettacolo in cui La febbrile arte di Shabaka Hutchings abbraccia le melodie vocali incantatorie e i riff danzanti del cantante e compositore marocchino Majid Bekkas, che galleggiano sullo swing complesso, energico e contagioso di Hamid Drake. Prevendita su Ticketone.

Sabato 21 Ottobre – BRIAN ENO, Teatro La Fenice, Venezia

Compositore, produttore, artista visivo e attivista, innovatore infaticabile nell’ambito della creatività compositiva e della tecnologia applicata al suono digitale, Brian Eno presenterà al Teatro La Fenice di Venezia la prima esecuzione assoluta del progetto “Ships”, in collaborazione con la Baltic Sea Philharmonic diretta da Kristjan Järvi, con la partecipazione dell’attore Peter Serafinowicz, il collaboratore storico e chitarrista Leo Abrahams, il software designer Peter Chilvers, sul palcoscenico insieme allo stesso Brian Eno, in interazione con le atmosfere orchestrali diffuse ed elaborate per lo spazio acustico del teatro. Biglietti a questo link.