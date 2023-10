Il programma della nona edizione di Linecheck

Sembra ieri la settimana della prima edizione, ma Linecheck è arrivato già alla sua nona, che sarà ospitata dal 21 al 25 novembre, come di consueto a BASE, centro culturale e creativo nel cuore dell’area di Tortona a Milano, ma avrà un inedito party di chiusura a Bologna il 25 novembre al DumBo, in collaborazione con ROBOT.

Anche quest’anno la manifestazione è main content partner della Milano Music Week, l’evento “diffuso” dedicato all’industria musicale in programma tra i prossimi 20 e 26 novembre, giunto alla sua settima edizione e che avrà il suo “quartier generale” e il suo Distretto proprio in Tortona.

Appuntamento fisso in agenda per professionisti e professioniste dell’industria musicale italiana e internazionale, Linecheck è occasione di incontro, confronto, aggiornamento e scoperta di nuovi talenti e nuove tendenze musicali per operatori del settore e appassionati di musica, con una doppia programmazione: Meeting durante il giorno e Festival di sera, con showcase, concerti e djset.

Come spiegano Dino Lupelli e Anna Zò che co-dirigono Linecheck: “L’obiettivo di Linecheck è di fare il punto sulle pratiche di internazionalizzazione e innovazione dell’industria musicale, attraverso la creazione di sinergie e connessioni tra gli addetti e le addette ai lavori. Linecheck è diventato negli anni un appuntamento fondamentale per favorire lo sviluppo di un ecosistema musicale che valorizzi i nuovi talenti e sia sempre più attento ai temi dell’inclusione e della sostenibilità. In questo lavoro siamo stati supportati fin dall’inizio dal Comune di Milano e nelle ultime edizioni anche dal Ministero della Cultura e dall’Unione Europea“

Si aggiungono ora altri artisti che vanno a completare una line up ricca di nomi internazionali e progetti speciali. Le performance si svolgeranno come da tradizione nella Ground Hall di Base e nella Capsula, box attrezzato per riprese e streaming a 360° con 60mq di auditorium e suono immersivo 3D di ultima generazione dedicato a showcase diurni con le esibizioni di artistə di diverse etichette discografiche e spettacoli serali a capienza limitata.

Tra gli act in cartellone Jakarta Records presents Gianni Brezzo + Emanuele Triglia, Leatherette, 72-HOUR POST NEBBIA (progetto speciale nato dall’incontro fra le due performance di 72-Hour Post Fight e Post Nebbia), Funclab Records presents Surusinghe, Abadir: Ison Premiere e Piezo. Il Closing Party bolognese in collaborazione con Robot a Dumbo (Bologna) vedrà l’esibizione di Marta Del Grandi e il Dj set di Cosmo, che completano la line up insieme a Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, annunciati qualche settimana fa.

Anche il programma serale degli showcase nella Capsula si arricchisce con diversi nuovi nomi: Delicatoni presents Delicatronic, by:Larm presents Johanna Orellana, Mont Baud e Monte Mai.

Altro appuntamento di Linecheck che si rinnova per l’edizione 2023 è il Web Radio Summit, nato per raccogliere sotto lo stesso tetto radio che trasmettono da diverse parti del mondo. Tra le altre, LYL Radio (FR), Noods Radio (UK), Radio Alhara (PS), Radio Banda Larga (IT), Radio Raheem (IT), Refuge Worldwide

(DE), Stegi Radio (GR) si incontreranno a Linecheck per creare nuove connessioni e per arricchire la programmazione diurna e serale con showcase e interviste in diretta dal cortile di BASE.

La Capsula sarà inoltre la sede delle residenze artistiche di Heith & PRICE e di Paolo Tocci. Gli artisti lavoreranno con il team di INTORNO Labs, l’azienda che ha sviluppato la tecnologia per la spazializzazione del suono nella Capsula, e che li affiancherà per la durata della residenza.

Quest’anno Linecheck sarà nuovamente il centro propulsore in Italia del progetto Keychange, supportato dal Programma Europa Creativa dell’Unione Europea: sul palco de La Capsula si esibiranno lə artistə Maris Pihlap (Estonia), Ava Vegas (Germania) e MSEA (Islanda), mentre lə innovator Amande Dagod (Germania) e Naomi Wood (Svezia) parteciperanno agli appuntamenti diurni.

Già molto folto anche il programma del Meeting. Numerosi saranno i temi affrontati nella tre giorni di panel, matchmaking sessions, dibattiti e keynote, alimentati dalla partecipazione di ospiti di rilievo. Si discuterà infatti di diritti, creatività e talenti emergenti, con Alex Stevens, Creative Strategist di INTJ, Dick Molenaar, Tax advisor All Arts Tax Advisers; avranno modo di confrontarsi sulle ultime best practice europee espertə di sostenibilità, tra cui Luigi Cernigliaro, Sustainability Consultant per Live Nation, Gabriella Botte, Institutional Relations & Sustainability Manager Kappa FuturFestival, Marie Sabot, Director We Love Green. Non mancheranno momenti dedicati ai big player e alla valorizzazione di strategie innovative, tra altrə con Ferdinando Salzano, Founder Friends&Partners, Clemente Zard, Managing Director di VIVO Concerti, Emmanuela Spedaliere, Direttrice Generale Fondazione Teatro di San Carlo, nonché approfondimenti sul mondo MusicTech, con Casandra Strauss, Head of Digital and Innovation di Universal Music Group, Matthias Röder, Managing director Karajan Music Institute, Stella Tavella, Senior AI Engineering Manager Musixmatch and Italian Music Tech, Pep Salazar, CEO & Director OFFF Festival, Turo Pekari, Music industry executive and innovation specialist Music Finland, Georgia Taglietti, Digital strategist and consultant in cultural ecosystems The ICNAC. Infine, si analizzeranno modelli di inclusione e valorizzazione delle diversità, con espertə come Antonia Lines, Programmes Manager Come Play With Me.

Annunciati anche i primi nomi delle Matchmaking Sessions, che metteranno in contatto lə delegates con espertə operanti in diversi settori dell’industria musicale, attraverso sessioni come Meet Labels and Distribution, Festivals and Promoters, Agents, PR and Media, Publishing and Synch. Attraverso le sessions si avrà l’opportunità di partecipare ad incontri in presenza one-to-one con etichette discografiche, booking agents, live promoters, editori e altrə professionistə del settore. Fra gli altri, parteciperanno alle Matchmaking sessions Enrico Molteni (La Tempesta dischi – IT), Valentina Iacoacci (Sony Music Publishing – IT), Giuseppe Cernera (Panico Concerti – IT), Ettore Folliero (Sziget Festival – IT), Nina Selvini (Astarte Agency – IT).

Come ogni anno, il Festival darà ampio spazio ai temi legati all’ambito dell’innovazione tecnologica legata alla musica: Linecheck ospiterà infatti il kick off meeting del progetto Music Tech Europe Academy, l’acceleratore per start up co-finanziato dalla Commissione Europea. Il 6 settembre scorso è stata lanciata la Call for Applications per l’edizione 2023 e la deadline per le candidature è fissata al 12 ottobre. Music Innovation Hub, l’impresa sociale che produce Linecheck, ha il ruolo di capofila nel progetto triennale che punta a favorire l’incontro tra professionistə, start up, aziende e soggetti investitori con l’obiettivo a lungo termine di creare opportunità di crescita sostenibile nel settore music-tech.

L’universo della musica è un ecosistema: una comunità poliamorosa che cresce attraverso il dialogo continuo tra i suoi membri, la circolazione di energia ispiratrice e creativa e lo scambio fra personalità affermate sulla scena e artistə emergenti. Da questo principio prende forma il tema dell’edizione 2023 di Linecheck, #ManyKisses. Concepito per celebrare la diversità e la molteplicità della musica, rendendo omaggio alla straordinaria unione creativa di Cristina Moser e Maurizio Arcieri, in arte Krisma – fra i protagonisti in assoluto più innovativi della storia musicale italiana. Linecheck offre l’opportunità a generi, culture e stili di fondersi e generare esperienze uniche e dinamiche, trasmettendo la diversità e la ricchezza della scena musicale contemporanea e promuovendo connessioni nuove e stimolanti tra artistə, pubblico ed espertə di musica.