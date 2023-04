[#tbt] Alan Lomax e i ‘primi suoni’

Mentre a inizio del secolo scorso i progressi tecnologici cominciavano a dare all’industria musicale la forma che oggi conosciamo, le registrazioni sul campo sono emerse come un modo per documentare le tradizioni culturali, catturando suoni e voci altrimenti persi nel tempo. La fonografia, l’arte e la pratica di registrare i suoni, ha svolto un ruolo essenziale nella salvaguardia della cultura e della storia locale. L’Italia, con il suo ricco tessuto di tradizioni ed espressioni artistiche, non fece eccezione a questo fenomeno.

Quando si pensa alle registrazioni sul campo in Italia, è quello di Alan Lomax il primo nome che viene alla mente. Il suo lavoro di conservazione della variegata storia musicale della nazione, operato insieme all’etnomusicologo italiano Diego Carpitella, ha richiamato l’attenzione sul ruolo fondamentale della fonografia per conservare le testimonianze di tradizioni culturali che rischiano di scomparire senza memoria.

Il variegato patrimonio musicale italiano, che spazia dal folk tradizionale all’opera classica, è stato a lungo celebrato, onorato e apprezzato a livello mondiale. Tuttavia, molte melodie regionali e pratiche musicali uniche potrebbero essere svanite nell’oscurità se non fosse per il lavoro di avventurosi registratori come Lomax.

Durante i suoi viaggi in Italia nei primi anni Cinquanta, Lomax registrò una serie di musiche tradizionali, catturando le voci di contadini, pastori e artigiani. Il suo lavoro ha portato alla luce l’autenticità di queste gemme nascoste, evidenziando la ricchezza del paesaggio sonoro e musicale italiano al di là dei generi tradizionali.

La dedizione di Alan Lomax nel catturare le tradizioni musicali testimonia la sua passione per la conservazione della cultura. Durante la sua lunghissima attività Lomax ha documentato non solo la cultura italiana ma anche la musica popolare mondiale, lasciando dietro di sé un’impressionante e vitale collezione di suoni che riverberano nella storia.

Il suo lavoro ha ispirato generazioni di registratori a continuare la missione della fonografia, riconoscendo il valore della raccolta e della conservazione dei suoni che sono parte integrante del nostro tessuto culturale.

In un’epoca di continui cambiamenti e modernizzazioni, l’importanza di preservare le nostre radici culturali non può essere sopravvalutata. La fonografia svolge un ruolo cruciale nella salvaguardia della ricca storia italiana, ricordandoci non solo la bellezza di questi suoni ma anche le storie che raccontano.

Ascoltando le voci e le melodie catturate in queste registrazioni, diventa chiaro che non si tratta solo di suoni archiviati: sono documenti vivi, che infondono nuova vita alla nostra comprensione del passato e forniscono un legame vitale tra le generazioni.

In definitiva, la conservazione del passato culturale dell’Italia attraverso la fonografia assicura che il vibrante patrimonio della nazione rimanga parte della nostra coscienza collettiva, arricchendo lo spettro culturale e unendoci attraverso il potere dei suoni che trascendono il tempo e il luogo.

Per chi volesse curiosare, indichiamo l’archivio digitalizzato di Alan Lomax, il Portale della canzone italiana, e le sempre preziose Teche Rai, dove potrete ascoltare alcune delle registrazioni operate da Lomax, Diego Carpitella e Giorgio Nataletti.

(Matteo Mannocci)