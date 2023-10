Andato in scena lo scorso 25 Ottobre al Fabrique di Milano, in collaborazione tra RADAR Concerti / All Things Live Italia e JazzMi, il live di Cory Henry, maestro statunitense delle tastiere.

Uscito nel 2022 con il suo ultimo disco “Operation Funk”, candidato all’ultima edizione dei Grammy Awards, lo abbiamo intercettato nella tappa milanese.