Non vuole essere vuota retorica, ma semplice constatazione: nei momenti difficili, certi artisti sanno connettersi al loro pubblico più di altri. James Blake ha rilasciato un EP sommesso e allo stesso tempo esplosivo, una perfetta istantanea dell’artista che lo descrive, in quest’anno diverso da tutti gli altri vissuti finora, ispirato e romantico come sempre. Questi quattro pezzi costruiscono un ponte tra il nostro prima e il dopo.