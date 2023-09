“Will Anybody Ever Love Me?” è il nuovo, toccante singolo di Sufjan Stevens

Dopo aver pubblicato “So You Are Tired”, l’eccellente primo singolo tratto dal suo nuovo album solista Javelin che uscirà per la Asthmathic Kitty il prossimo 6 ottobre e che sarà il suo primo vero disco cantautorale sin dai tempi di Carrie & Lowell, Sufjan Stevens ha ieri condiviso un nuovo brano tratto dal disco, “Will Anybody Ever Love Me?”. Anche in questo splendido brano Stevens suona tutti gli strumenti ed è affiancato da alcuni coristi che rendono ancor più ricco e appassionante il pezzo.

Al centro della composizione c’è un tipo di liuto che culla l’ascoltatore e lo conduce negli anfratti più segreti e intimi dell’animo del cantautore. «Pledge allegiance to my heart / Pledge allegiance to my burning heart», ripete più volte, al termine dei due chorus, Stevens, con voce sommessa ma al tempo stesso infuocata di convinzione e di speranza che, seppur non solide, popolano e animano il brano e la performance vocale. Un dolce pianoforte, archi e i già citati cori rendono l’atmosfera ancor più unica e ci confermano che il nuovo album di Stevens sarà senza dubbio una delle uscite più convincenti dell’anno.