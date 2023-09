“The Land Is Inhospitable and So Are We” è il nuovo album di Mitski

Esce oggi The Land Is Inhospitable and So Are We, il nuovo album di Mitski che segue a un anno e mezzo di distanza Laurel Hell, che a sua volta seguiva Be the Cowboy a quattro anni di distanza dalla sua uscita. Il nuovo LP di Mitski esce oggi per la Dead Oceans. Contiene il primo singolo che aveva anticipato il lavoro, “Bug Like an Angel”, che era anche accompagnato da un video, e le più recenti anticipazioni “Star” e “Heaven”, pubblicate meno di un mese fa.



Con Laurel Hell Mitski aveva ottenuto due traguardi importanti: il disco era stato per una settimana il più venduto in USA secondo la Billboard e il singolo “The Only Heartbreak” aveva raggiunto la posizione di vertice della classifica Billboard Adult Alternative Airplay. A ottobre Mitski intraprenderà un tour acustico negli Stati Uniti e in Europa intitolato “Amateur Mistake: A Night of Intimate, Acoustic Performance from Mitski Previewing Her New Album” che a oggi consiste di un numero limitato di show e non prevede alcuna data in Italia.