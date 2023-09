[#tbt] Les Goths: c’era della psichedelia in Normandia

Deflagrante: la musica dei francesi Les Goths è bruciata velocemente, forse troppo. Nella seconda metà degli anni sessanta i fratelli Gino e Bruno Frascone, figli di padre italiano (immigrato a Gisors in Normandia) e madre francese, trovano nella musica rock – psichedelica e blues – la miccia per accendere il fuoco che arde dentro di loro, proletari e lontani dalla moda yéyé, considerata una macchina infernale e commerciale: «[…] Ci insultavano per la lunghezza dei nostri capelli, per il modo in cui portavamo i jeans o per il modo in cui ci vestivamo, dicendoci: “Una bella guerra vi farebbe bene”. La nostra risposta è stata quella di far esplodere gli strumenti per esprimere le nostre emozioni contro questo atteggiamento ripugnante molto diffuso all’epoca […]», racconta Bruno Frascone in un’intervista alla webzine francese Fuzzine nel 2011.

Grazie a Yves Jouniaux (ex dj e produttore), che li nota durante un concerto a Le Donjon a Gisors quando ancora si chiamavano Les Welkins, la band si procura una strumentazione professionale, accresce la propria cultura musicale, vede Jimi Hendrix dal vivo all’Olympia di Parigi e pubblica due ottimi 45 giri nel 1968-69 per la Odéon/EMI, Le jour était gris / Out of the Sun e I Remember / Turn Over (al basso, in entrambi i dischi, suona lo studente universitario Bernard Faucher, è il terzo del trio). Le vendite dei due singoli però non sono buone e il progetto di realizzare un album si infrange improvvisamente, nonostante siano stati già registrati sette brani. La potenza heavy-psych di “Turn Over” e “Out of the Sun” resiste però al passare del tempo: negli anni i pezzi contenuti nei due 45 giri finiscono in varie compilation, è il caso di The Perfumed Garden II del 1983, Twisted Teenage Screaming Fuzzbusters del 1990 o Incredible Sound Show Stories Vol. 3 (200 Feet Deep In A Purple Idea) del 1996. Nel 2010 si fa poi avanti un’etichetta francese per pubblicare su disco le registrazioni inedite della band ma solo nel 2011 i fratelli Frascone si accordano con la tedesca Shadoks Music ed esce (in CD e vinile) “Rêve De Silence”: album che raccoglie tutta la produzione dei Les Goths, anche i pezzi non pubblicati all’epoca. Un recupero discografico che ci restituisce una delle formazioni più interessanti della scena psichedelica francese degli anni sessanta.

(Monica Mazzoli)