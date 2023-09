Cover Settembre 2023: Jlin

“Perspective”, il nuovo album della compositrice e producer americana Jlin in uscita per Planet Mu il prossimo 29 settembre, potrebbe essere il disco della completa consacrazione della musicista dell’Indiana. Questo perché, dopo aver stregato il mondo con le precedenti uscite a base di una footwork coraggiosa e a tratti sperimentale, Jlin ha collaborato lo scorso anno con il pluripremiato ensemble percussionistico dei Third Coast Percussion, affidando loro insieme ad altri noti compositori (Danny Elfman, Philip Glass e Flutronix) la sua musica.

Il lavoro di Jlin, che ha finito poi per intitolare anche il disco dei percussionisti, è finito nel lotto dei finalisti per il premio Pulitzer alle opere musicali. Un grande risultato di per sé, che mette in crisi le distinzioni fin troppo facili per gli osservatori pigri tra una musica ‘seria’ e una fin troppo popolare, o come si è sempre detto in Italia, ‘leggera’.

Per chi volesse sentire la musica di Jlin eseguita dai Third Coast Percussions, la si può trovare online. Noi non vediamo l’ora di sentirne anche la versione sintetica, consapevoli che quando si fa musica e la scrive bene, la scelta dell’arrangiamento può sempre riservare sorprese e aggiungere forza alle proprie idee.

“Perspective” di Jlin è in uscita su Planet Mu il 29 Settembre.